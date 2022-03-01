Пермяк, ехавший со своей любовницей, устроил аварию и угробил четырех человек: 9 детей остались без матерей

35-летний водитель «Лада Веста» выехал на «встречку» и врезался в другую «Ладу»

«Как объяснить детям, что их маму уже не вернуть?», «Ваша мама была самой лучшей мамой на свете и навсегда останется в наших сердцах», «Девять детей остались без матерей, господи, что это такое.... - писали в социальных сетях знакомые погибших в аварии женщин.

Страшная авария, которая унесла жизни четырех человек, произошла около полуночи 24 февраля на автодороге Пермь-Ильинский. По информации главного управления МВД, 35-летний водитель «Лада Веста» выехал на «встречку» и врезался в другую «Ладу». Столкновение оказалось настолько сильным, что от полученных травм четыре человека скончались на месте. Также серьезные травмы получили еще один взрослый пассажир и 5-летний ребенок. Подоспевшие врачи «скорой» увезли пострадавших в больницу.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Все погибшие и пострадавшие, за исключением одного из водителей, были знакомы и ехали в одной машине: 35-летняя Рамзина с мужем и 5-летним ребенком, 33-летняя Лиана и 35-летний Евгений - водитель машины, который и устроил аварию.

Фото: ГУМВД по Пермскому краю.

- Рамзина была родом из деревни Бажуки Кунгурского района, Лиана родилась тоже в Кунгурском районе только в деревне Усь-Турка, - рассказывает знакомая погибших. - Муж Рамзины родом из Кирова. А Евгений из Перми, с Лианой они были любовниками. В тот вечер они возвращались из Перми в деревню Комариха - были в гостях у общей знакомой, но до дома они так и не доехали....У Лианы остались четверо детей, она нигде не работала и приезжала к Рамзине помогать по хозяйству. Рамзина тоже была безработной - сидела дома и ухаживала за детьми, у нее остались пять ребятишек: трое девочек и два мальчика. Старшей 15 лет, а младшенькому всего годик и два месяца. Теперь девять детей остались без своих мам.....

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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