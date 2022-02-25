Масленица в Перми 2022: программа мероприятий, площадки

Фото: museumperm.ru

Масленичная неделя традиционно отличалась народными гуляниями перед Великим постом. А в воскресенье праздники завершали сожжением соломенного чучела.

В этом году в Перми из-за ограничений, связанных с коронавирусом, больших гуляний не будет. Но отметить Масленицу в Перми в 2022 году все-таки будет можно. «КП» узнала программу мероприятий и площадки на Масленицу в Перми с 28 февраля по 6 марта 2022.

Масленица в Хохловке

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» подготовил интерактивные программы, приуроченные к Масленице. Каждый день с 28 февраля по 6 марта в музее будут разыгрываться основные события масленичной недели: масленичное ряжение, гостевание, народные игры. (0+)

В понедельник – Встреча – гостей пригласят мастерить кукол-маслениц, во вторник – Заигрыш – играть в народные игры, в среду – Лакомка – гостевать, в четверг – Широкая Масленица – кататься на санях, в субботу – Золовкины посиделки – рядиться, «молодафью целовать». Для участия необходимо записаться по телефону: +7 (342)259-22-01.

С 28 февраля по 5 марта начало программ в 11.30 и 14.00. (0+)

Билеты: 450 рублей, льготный - 360 рублей, детский 225 рублей

Фото: museumperm.ru

6 марта гуляние пройдет с 11.00 до 18.00. В программе: ярмарка с Петрушкой, мастер-классы по изготовлению масок, традиционных масленичных кукол и лубочных картинок, взятие снежной крепости, потешные бои и игры на силу и ловкость.

Вместо большого сжигания чучела Масленицы в этом году каждый посетитель будет иметь возможность проводить зиму, отдав костру свою маленькую соломенную куклу.

Обряд проводится по расписанию: 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20. (0+)

Билеты: 400 рублей, льготные - 320 рублей, дети 7-18 лет - 200 рублей, дети 3-7 лет - 150 рублей, дети до 3 лет – бесплатно.

Как добраться: на автобусе № 340 «Пермь — Хохловка». С понедельника по субботу рейсы из Перми в 6.00, 9.55, 14.05, 18.05, из Хохловки в 7.10, 11.30, 16.00, 19.30. В воскресенье и праздничные дни рейсы из Перми в 8.00, 11.40, 17.05, из Хохловки в 9.30, 15.00, 18.30.

На автомобиле - по дороге Пермь-Ильинский (45 км от Перми).

«ВОКРУГ ДА ОКОЛО»

С 28 февраля по 6 марта в Перми пройдет второй масленичный фестиваль искусств «ВОКРУГ ДА ОКОЛО». Его концерты пройдут на пяти площадках - в Пермской Арт-резиденции, в Пермском планетарии, в частной филармонии «Триумф», во Дворце детского юношеского творчества и Дворце культуры имени Солдатова.

Открытие фестиваля (6+) состоится 28 февраля в 19.00 в Пермской Арт-резиденции (ул. Монастырская, 95А). Выступят современный фольклорный ансамбль «Варья», исполнители на этнических духовых инструментах из творческого коллектива «Дудари», а также пермский балалаечник Андрей Киряков и певец Александр Андронов.

Билеты: 250 рублей

1 марта в 19.00 в Арт-резиденции балалаечник Андрей Киряков представит свой авторский проект - «Бала кирь» (6+), в котором объединит пословицы и поговорки в песни-сказки и частушки.

Билеты: 350 рублей

1 марта в 19.00 солистки ансамбля «Воскресение» выступят во Дворце детского и юношеского творчества (ул. Сибирская, 27А). Они представят традиционный пермский фольклор, собранный в экспедициях по родному краю. (6+)

Билеты: 350 рублей

2 марта в 19.00 в Арт-резиденции ансамбль песни и танца «Ромэн» познакомит зрителей с цыганской культурой. В завершении вечера гости сами смогут исполнить цыганские песни и танцы. (6+)

Билеты: 300 рублей

2 марта в 19.00 в звездном зале Пермского планетария (б-р Гагарина, 27А) камерный оркестр «Орфей» представит музыкальную арт-проекцию «Вселенная Вивальди» (6+). Космические проекции будет сопровождать музыка Антонио Вивальди.

Билеты: 500 рублей

3 марта в 19.00 в планетарии с джазовой программой выступят Мария Савостина и музыканты «ПермьКонцерта». Прозвучат песни из репертуара Норы Джонс, Эллы Фицджеральд, Корин Бэйли Рэй и других популярных исполнителей. (6+)

Билеты: 350 рублей

4 марта в 19.00 в Арт-резиденции оркестр ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» представит зрителям авторские интерпретации народных мелодий. (6+)

Билеты: 350 рублей

4 марта в 19.00 в частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44) состоится вечер русской классической музыки. Камерный оркестр «Орфей» исполнит «Времена года» Чайковского. (6+)

Билеты: 400-500 рублей

5 марта в 19.00 во Дворце культуры имени Солдатова ансамбль «Ба-Ба-Ту» отмечает свое 30-летие. Музыканты подготовили в рамках фестиваля юбилейный концерт. Прозвучат русские народные, украинские, казачьи и еврейские песни в авторских аранжировках с использованием различных фольклорных инструментов. (6+)

Билеты: 300-500 рублей

6 марта в 12.00 и в 15.00 во Дворце детского и юношеского творчества ансамбль «Ярмарка» покажет семейный мюзикл «Околица» (0+).

Билеты: 400 рублей