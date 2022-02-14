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Общество14 февраля 2022 16:00

Пермский край накроет североатлантический циклон. Погода будет аномально теплой

Предпосылки наступления ранней весны мы ощутим уже на этой неделе
Анна Маркова
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"Зима, уходи, весна, приходи!"

"Зима, уходи, весна, приходи!"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Календарной зиме править в Пермском крае еще две недели, но предпосылки наступления ранней весны мы ощутим уже на этой. Синоптики говорят, что с 15 по 20 февраля нас ждут оттепели. Средняя температура воздуха ожидается выше нормы на юге края на 5-6°, а на севере на 8°.

- Впервые с начала зимы установится интенсивный перенос на Урал теплого и влажного воздуха с Северной Атлантики, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, доцент Андрей Шихов. - На большей части края серьезные снегопады начнутся только в выходные, в целом по краю их может быть даже меньше нормы.

Во вторник еще будет прохладнее, чем в остальные дни, периодически возможен слабый снег. Температура воздуха днем останется на уровне -4…-9°, на юго-западе уже будет теплее. Но уже в среду в Прикамье заметно потеплеет. Ночью столбик термометра покажет -3…-8°, днем 0…-4°, в Перми до -1°.

В четверг и пятницу ночью до -5...-10°, днем до -2…-6°. В Перми днем около -2…-3°, ночью -6…-7°, осадков не ожидается.

В пятницу синоптики прогнозируют приход североатлантического циклона, который принесет очень сильное потепление и осадки. Ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с. Предварительно, в выходные будет аномально теплая погода. Ночью -1…-5°, днем до слабых оттепелей. По востоку и по северу края вероятен сильный снег.

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