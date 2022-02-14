«Мыла окна и рухнула с 8 этажа». Неравнодушные жители Прикамья исполнили мечту девушки-инвалида

Муж Вероники не выдержал испытаний и ушел, и она осталась один на один со своей бедой.

- Я мыла окно в квартире на восьмом этаже, внезапно потеряла сознание и упала вниз, - рассказывает 26-летняя Вероника Мельник из Губахи. - Это случилось в мае 2019 года. К счастью, муж был дома, он вызвал «скорую» и меня тут же отвезли в больницу.

Вероника получила тяжелую травму позвоночника и на полгода оказалась прикована к больничной койке. Ни вставать, ни сидеть ей было нельзя. А через несколько месяцев девушка пережила еще один удар: муж не выдержал испытаний и ушел, а Вероника осталась один на один со своей бедой.

После длительного лечения Вероника до сих пор не встала на ноги и сейчас передвигается на инвалидной коляске. Но врачи говорят, что ее ситуация не безнадежна, нужно ездить на реабилитацию, и шанс, что встанет на ноги, у Вероники есть. И она старается- ездит на лечение в Пермь, много занимается дома!

Фото из личного архива девушки

- По профессии я ветеринарный врач, окончила сельхозакадемию в Перми, но пока лежала в больнице, научилась вязать, - объясняет наша героиня. -Сейчас вяжу шапки, варежки, кофточки, смешные игрушки и продаю в своей группе в социальных сетях.

Вероника сейчас живет с родителями в Губахе, квартира находится на первом этаже, поэтому выходить на улицу девушке проще, чем, если бы она жила в высотке. Но сделать это автономно она не может: на пути - пять ступенек, которые невозможно преодолеть без помощника. Семья обращалась с письмами в администрацию, но пришел ответ, что из-за пожарной безопасности устанавливать пандус в подъезде не разрешено.

Поэтому главным общением для девушки-инвалида стали соцсети. Не так давно она познакомилась в паблике с молодой мамой из Губахи, которую очень тронула история Вероники.

- Сначала Мария решила сделать мне приятное: 2 февраля, в день моего рождения, пригласила аниматоров и необычно поздравила меня, - рассказывает Вероника.

А потом новая знакомая предложила вместе гулять по городу.

- Было бы хорошо, но крутить колеса по тротуарам Губахи не так-то просто, часто подняться в горку - задача просто нереальная, - ответила девушка-инвалид. - Существует, конечно, хорошая штука - электроприставка к инвалидной коляске, она дала бы возможность свободно гулять, но стоит очень дорого и бесплатно ее не дают, поэтому мне приходится только мечтать о ней.

Фото из личного архива девушки

И Маша решила открыть сбор в соцсетях, чтобы собрать деньги на электроприставку. Она связалась с администратором местного паблика и попросила опубликовать пост про мечту девушки-инвалида.

И случилось что-то нереальное: за два дня неравнодушные подписчики собрали для Вероники 160 тысяч рублей! Закрыла сбор и сделала последний вклад -на 45 тысяч рублей - предпринимательница из Губахи, пожелавшая остаться неизвестной «доброй волшебницей».

- Дорогие мои губахинцы, вы просто чудо! - восхищается Вероника. - Спасибо вам огромное за такую поддержку. Я самый счастливый человек, моя мечта совсем скоро осуществится и все благодаря вам! Будьте здоровы, берегите себя, еще раз огромное спасибо каждому.

Окрыленная от исполненной мечты девушка уже сделала заказ. Пока электроприставки на складе нет, поставки ожидаются к концу февраля. Когда товар поступит, она оплатит его теми деньгами, что собрали неравнодушные земляки.

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