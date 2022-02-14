Интерьер МФЦ «iMALL Эспланада» пермяки сравнили в космическим кораблем

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Да тут просто как в космическом корабле! Словно в будущее попал! - пермяки в минувшее воскресенье смогли оценить, как внутри выглядит торговый комплекс МФЦ «iMALL Эспланада». Оказалось – не менее футуристично, чем снаружи. Над головой до самого верха открывается пространство, обрамленное переплетением лестничных маршей.
Так МФЦ выглядит снаружи.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В торговый комплекс уже пускают, хотя торжественного открытия еще не было. Посетители с детьми спешат к просторной загадочной игровой зоне, молодые люди торопятся оценить фут-корд с панорамными окнами, через которые открываются виды на эспланаду. Уже начинают открываться бутики и магазинчики, которых, как обещают, здесь будет не меньше сотни. Их общая площадь превысит 40 тысяч квадратных метров.
Это не кадр из фантастического фильма.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Покупателей будет ждать здесь супермаркет «Перекресток», а зрителей кинотеатр. Владельцы автомобилей смогут припарковать свои машина на автопарковке на 500 мест.
Игровая зона имеет галактические размеры.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ну а к 2024 году рядом с современным зданием комплекса, в квартале, ограниченном улицами Петропавловской, Попова, Монастырской и Осинской появятся отель Radisson и Конгресс-холл.
Обед с видом на эспланаду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Общий объем инвестиций во все эти объекты составит около 9 миллиардов рублей.
Новое место для селфи.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Между прошлым и будущим.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чем не «Дом лестниц» М. Эшера.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Лестничный полет.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Космические лабиринты.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО