Интерьер МФЦ «iMALL Эспланада» пермяки сравнили в космическим кораблем

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да тут просто как в космическом корабле! Словно в будущее попал! - пермяки в минувшее воскресенье смогли оценить, как внутри выглядит торговый комплекс МФЦ «iMALL Эспланада». Оказалось – не менее футуристично, чем снаружи. Над головой до самого верха открывается пространство, обрамленное переплетением лестничных маршей.

Так МФЦ выглядит снаружи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В торговый комплекс уже пускают, хотя торжественного открытия еще не было. Посетители с детьми спешат к просторной загадочной игровой зоне, молодые люди торопятся оценить фут-корд с панорамными окнами, через которые открываются виды на эспланаду. Уже начинают открываться бутики и магазинчики, которых, как обещают, здесь будет не меньше сотни. Их общая площадь превысит 40 тысяч квадратных метров.

Это не кадр из фантастического фильма. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Покупателей будет ждать здесь супермаркет «Перекресток», а зрителей кинотеатр. Владельцы автомобилей смогут припарковать свои машина на автопарковке на 500 мест.

Игровая зона имеет галактические размеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну а к 2024 году рядом с современным зданием комплекса, в квартале, ограниченном улицами Петропавловской, Попова, Монастырской и Осинской появятся отель Radisson и Конгресс-холл.

Обед с видом на эспланаду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общий объем инвестиций во все эти объекты составит около 9 миллиардов рублей.

Новое место для селфи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Между прошлым и будущим. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем не «Дом лестниц» М. Эшера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лестничный полет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО