Фристайлистка Анастасия Смирнова вернулась в Пермь с бронзовой медалью

Анастасия Смирнова. Фото: скриншот видео

В воскресенье, 13 февраля, фристайлистка из Чусового Анастасия Смирнова, завоевавшая на Олимпийских играх в Пекине бронзовую медаль, вернулась на родную землю. Спортсменку встретили под гимн России в аэропорту Большое Савино.

- Я очень рада, это было трудно, но я старалась выполнить всю работу, которую мы обговаривали с тренером - выложиться на максимум и вернуться с медалью. Прием в Китае был очень добродушный, обстановка очень хорошая. Сейчас я доеду до дома, немного отдохну, а потом - снова тренировки, потому что мой сезон еще не закончен, впереди - выступления на первенстве мира, - сказала Анастасия Смирнова.

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