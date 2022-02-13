В Пермском крае пропал 10-летний мальчик

Владимир Попов не вернулся домой сегодня днем. Фото: архив "КП"

В Пермском крае пропал 10-летний Владимир Попов, об этом сообщает Поисковый отряд имени Ирины Бухановой. Известно, что ребенок 13 февраля днем не вернулся домой. Мальчик живет в селе Усть-Качка на улице Победы. Волонтеры просят помочь в распространении информации.

Приметы Владимира: Рост 152 см, спортивного телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет в темно-зеленый длинный пуховик с капюшоном, темно-синие брюки, темные кроссовки, синяя шапка с логотипом Kia. Над губой родинка.

Если у вас есть информация о местонахождении Владимира Попова, позвоните по телефону: 204-49-04 или 102.

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