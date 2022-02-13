Туристка из Перми получила ожоги и травмы в национальном парке Таганай

Пермячку на снегоходе вывезли до скорой помощи. Фото: Поисково-спасательная служба.

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» пострадала 35-летняя туристка из Перми. «Комсомольская правда» связалась с представителем парка, которая рассказала, что случай произошел сегодня рано утром.

- Сообщение о том, что туристке нужна помощь, поступило в 5 утра 13 февраля, - сказала специалист отдела туризма Наталья Бузунова. - Девушка упала на печь в домике, где ночевала группа туристов, получила травмы и ожоги.

На помощь пострадавшей отправились сотрудники МЧС. Им пришлось преодолеть почти 10 километров заснеженных троп.

- Когда они прибыли на место, оказали женщине первую помощь, укутали в спальники и на снегоходе эвакуировали к визит-центру «Центральная усадьба». Там ее осмотрели сотрудники скорой медицинской помощи и отвезли в больницу, - рассказали спасатели.

Сейчас пострадавшая туристка находится в отделении травматологии, в удовлетворительном состоянии.

Известно, что группа из 14 человек приехала в парк "Таганай" на первенство по альпинизму. Спортсмены должны были подняться на гребень, 13 февраля они уедут домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Эльбрусе 19 туристов оказались в снежной ловушке: среди них двое пермяков

Спасатели добираются до альпинистов в тяжелейших метеоусловиях (Подробнее...)