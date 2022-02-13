Предстоящая неделя в Пермском крае окажется аномально теплой

Гулять в теплую погоду будет гораздо приятнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром, 13 февраля, Пермь превратилась в заснеженную сказку. Снегопад, начавшийся еще накануне вечером, засыпал город свежей порцией осадков. По данным синоптиков, последний месяц зимы скупиться на снег не собирается. Вот и на предстоящей неделе нас ждет аномальное потепление и умеренные снегопады.

В воскресенье, 13 февраля, ожидается облачная погода, днем с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью −5…−10°, местами по северу и востоку до −15°, днем −3…−8°.

Как рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало следующей рабочей недели окажется холоднее, чем выходные.

В понедельник, 14 февраля, под влиянием промежуточного гребня ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха составит −10…−15º, в Перми около −13º, максимальная температура воздуха – −6…−10º, в Перми около −8º.

Уже во вторник в Прикамье придет потепление. 15 февраля облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 2-4 м/с. Температура воздуха ночью −9…−6°, днем −7…−5°. Рабочая неделя ожидается теплой, температура воздуха окажется выше нормы на 4–6º.