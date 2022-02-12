Коронавирус в Перми, последние новости на 13 февраля 2022 года: в крае выявили более 5,5 тысяч заражений

Фото: permkrai.ru

В Перми за сутки выявили более 5,5 тыс. заражений коронавирусом. Это обновило суточный антирекорд заражений – 5 557 человек. Число заражений в регионе за время пандемии официально достигло 240 417 человек.

Госпитализированы за сутки 468 человек. В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 300 пациентов с коронавирусом, 109 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому изолировано 64 479 жителей края.

Фото: permkrai.ru

С начала пандемии от последствий ковида в регионе скончались 7 974 пациента. 24 ушли из жизни за прошедшие сутки.

В крае и в Перми по-прежнему работают дежурные амбулаторные консультационно-диагностические центры (АКДЦ) для пациентов с симптомами ОРВИ. Благодаря им пациенты, не дожидаясь понедельника, смогут получить медпомощь и приступить к лечению.

За сутки инфекцию выявили во всех территориях Прикамья. Большинство – в Перми – 2 046. Следом идут Пермский район (453), Чернушинский городской округ (267) и Соликамск (239). После идут Чусовой (193), Чайковский (183) и Березники (182).