В Кунгурской пещере ученые нашли бутылку 1946 года

Фото: Алексей Красиков

10 февраля в Кунгурской ледяной пещере произошла необычная находка. Во время утреннего обхода туристической части пещеры сотрудники Кунгурского Горного института УРО РАН Алена Казанцева и Алексей Красиков увидели стеклянную бутылку. Сосуд, как оказалось, пролежал в пещере почти 76 лет.

В стеклянной бутылке из-под уксуса лежала записка с фамилиями и подписями студентов-первокурсников геолого-географического факультета Молотовского государственного университета – ныне ПГНИУ. На листке - порядка 20 фамилий.

«Пошли снимать данные с датчиков. У нас там автоматические датчики в пещере стоят, которые каждый час температуру фиксируют. Мы снимаем с них данные для мониторинга. Или если собираемся написать статью», - рассказывает Алексей Красиков. Так вот, датчик стоит в одном и том же месте года три. И вдруг Алена увидела в 30 сантиметрах от него бутылку. Как она там оказалась? Большая загадка».

Фото: Алексей Красиков

Место «исторической» находки - грот «Морское дно». Это совсем недалеко от тропы, по которой обычно ходят туристы. Буквально в 10 метрах. Датчик ученые припрятали от посторонних глаз – чтобы экскурсанты не прихватили с собой случайно научный прибор.

Фото: Алексей Красиков

После Алексей и Алена унесли бутылку в лабораторию. И решили ее открыть:

«В пещере высокая влажность, специфическая температура. Хоть бутылка и была закрыта резиновой пробкой, бумага внутри - мягкая и непрочная. Сначала мы пытались достать записку через горлышко бутылки пинцетом. Но так бумагу можно повредить – было решено спонтанно разбить бутылку».

Что дальше

Пока ученые убрали записку в естественную среду – в холодильник. А поисками родственников первокурсников из прошлого века уже начали заниматься в ПГНИУ.

«Будет здорово, если найдутся родственники тех, кто оставил такую память о себе. Особенно, если кто-то из этих студентов еще будет жив. Скорее всего, это была обычная геологическая практика. И люди хотели оставить о себе весточку в будущее», - добавил ученый.