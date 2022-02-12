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Происшествия12 февраля 2022 9:09

На федеральной трассе в Пермском крае произошло массовое ДТП

Столкнулись пять машин, пострадали три человека
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В краевом ГУ МЧС России поделились подробностями о массовом ДТП в Прикамье. Напомним, авария произошла сегодня около 11:30 утра на 437-м километре трассе «М-7 Волга» в Нытвенском городском округе.

По предварительным данным, в ДТП с пятью автомобилями пострадали три человека. Погибших нет.

«Водитель японской иномарки выехал на встречную полосу. Своим маневром он спровоцировал столкновение двух грузовиков и одного авто», - прокомментировали ранее в краевом УГИБДД.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как рассказали спасатели, сейчас движение по автодороге затруднено. Организовано реверсивное движение по одной полосе. Всего для устранения последствий ДТП задействовано 9 единиц техники и 25 человек личного состава. В том числе от МЧС – 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

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