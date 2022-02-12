На федеральной трассе в Пермском крае произошло массовое ДТП

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В краевом ГУ МЧС России поделились подробностями о массовом ДТП в Прикамье. Напомним, авария произошла сегодня около 11:30 утра на 437-м километре трассе «М-7 Волга» в Нытвенском городском округе.

По предварительным данным, в ДТП с пятью автомобилями пострадали три человека. Погибших нет.

«Водитель японской иномарки выехал на встречную полосу. Своим маневром он спровоцировал столкновение двух грузовиков и одного авто», - прокомментировали ранее в краевом УГИБДД.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как рассказали спасатели, сейчас движение по автодороге затруднено. Организовано реверсивное движение по одной полосе. Всего для устранения последствий ДТП задействовано 9 единиц техники и 25 человек личного состава. В том числе от МЧС – 3 единицы техники и 10 человек личного состава.