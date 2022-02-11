Утром на Восточном обходе Перми произошло несколько ДТП, повреждения получили девять машин

Фото с места: скрин с видео группа ВКонтакте ЧП ДТП Пермь.

Около восьми часов утра 11 февраля на Восточном обходе Перми произошло несколько ДТП. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в соцсетях. На видео – развернутые поперек фуры и ушедшие в сугроб легковушки.

«Массовая авария произошла перед разворотом на Кислотные дачи», - поясняют очевидцы.

Как выяснили журналисты «Комсомолки», произошла не одна массовая авария, случилось их несколько, всего повреждения получили девять транспортных средств. Кто-то из водителей не сталкивался, а просто съехал с дороги, уходя от столкновения.

В результате сотрудниками ГИБДД оформлена лишь одна авария, остальные участники зафиксировали повреждения по европротоколу. Движение на месте ДТП возобновлено.

- Несколько аварий произошли около 08.00 часов утра на 6 километре автодороги «Восточный обход», - сообщили «КП»-Пермь в УГИБДД по Пермскому краю. - По предварительной информации, причиной автоаварий стало несоответствие скорости и неправильный выбор дистанции водителями в условиях неблагоприятных погодных условий.

Пострадавших в результате столкновений нет, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция Пермского края обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима. Водителям нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.