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Общество10 февраля 2022 20:30

Коронавирус в Перми, последние новости на 11 февраля 2022 года: за сутки в регионе заболели 785 детей

Мы собрали для вас все последние новости о коронавирусе в Перми на 11 февраля 2022 года
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье за сутки выявили 5 302 случая коронавируса. 785 заболевших – дети. Общее число заражений с начала пандемии достигло 229 562.

В тяжелом состоянии остаются 239 пациентов с инфекцией. 97 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от ковида скончалось 13 человек, всего с начала пандемии - 7 929 человек.

Коронавирус выявили в 45 территориях. Больше всего заражений традиционно в Перми – 1 287. Следом идет Пермский район, где заболели официально 470 человек. В Краснокамском районе заболели 411 человек. Далее идут Соликамский район – 307 человек и Чернушинский – 222. В Очере 210 заболевших.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

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