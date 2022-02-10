Как мэр с народом в стихах общался

Свое стихотворение мэр Добрянки сочинил за 20 минут. Фото: личная страница Константина Лызова ВКонтакте.

Мэр Добрянки Константин Лызов, которого на днях посчитали главным виновником снижения зарплат педагогам на удаленке, удивил горожан, вступив в стихотворный батл в соцсетях.

После громкого скандала с учительскими зарплатами в Пермском крае, на страничке ВК «Подслушано в Добрянке» появился анонимный гневный стих с просьбой к мэру «Уходить долой…»

- Сколько будешь ты кровь людскую пить? Можешь ты к себе в Австрию валить. За сиротский дом ждет тебя статья. И таких домов на районе тьма. И к учителям ты залез в карман. Думал, проканает твой злодейский план? Сколько бы фонтанов ни построил ты, народ не обманешь, Лызов, уходи!

Стих был опубликован утром 9 февраля, а спустя несколько часов его прокомментировал и сам главный герой стихотворных вирш – Константин Лызов. В откликах на пост мэр опубликовал стих собственного сочинения:

- Не смогу уйти я, нету сил валить. Слишком много дел смог я запустить! Пью водичку местную, нравится она. Не нужна другая, жизнь с нее сильна. В Австрию скататься хочется порой, но люба Добрянка, здесь мой дом родной! Дом, что за больницей боль, обида, жуть. Неплохой проект был, поломали суть. Время все расставит на свои места. Не всегда бывает права людска молва. Труд, учитель, школа: милые слова. Но заврали тему: думали, глава. Отвечать нам, верно! С этим спорит кто? Суть закономерна: кроме нас - никто! Строим стадионы, парки, скверы мы! Хочется фонтанов. Красота, пойми! Чтоб цвела Добрянка, чтобы округ цвел! Чтобы не злодянка был там ореол. Чтобы в чудном месте мир прекрасен стал. Так давайте вместе делать идеал!

Как выяснилось, «муза» пришла к главе Добрянки, в тот момент, когда он возвращался из рабочей поездки.

- Этот стих я написал за 20 минут, - рассказал «Комсомольской правде» автор стихов Константин Лызов. – И считаю, что поэзия - это прекрасно! Именно поэтому, прочитав творчество жителей в одном из популярных городских пабликов, решил прокомментировать ситуацию подобным образом. Хотел отразить свое видение, высказать мнение на критику и настроить жителей на позитив, на любовь к родному городу. Считаю, что общение власти с жителями, в том числе в социальных сетях, очень важно. Именно поэтому я всегда открыт к диалогу.

К слову, ранее мэр Добрянки нигде не публиковался. А на вопрос, будет ли писать подобные стихотворения еще, ответил: «Возможно. Пусть уровень поэзии и не профессиональный, но позитивный настрой появился у многих жителей. Это важно».

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