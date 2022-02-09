Владельцу отеля «Карамель» смягчили приговор

Сергей Щербаков был осужден на 5 лет колонии, но сейчас приговор ему смягчили. Фото: архив "КП"

Суд изменил приговор владельцу печально известного отеля «Карамель» Сергею Щербакову. Осужденный год назад Щербаков был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Его признали виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Суд удовлетворил иск Сергея Щербакова о переводе из колонии общего режима в колонию-поселения.

- Решение суда о смягчении приговора было вынесено 12 января, 25 января оно вступило в законную силу. – Сообщили в Березниковском городском суде. – Решение обжаловано не было. Суд учел мнения потерпевших, которые направили в суд письма о том, что не возражают о смягчении приговора, так как подсудимый выплачивает им компенсации.

Ранее, когда суд приговорил его к реальному сроку, Щербаков заявлял, что обжаловать приговор не будет из-за этических соображений, однако, спустя год поменял свою точку зрения.

Кстати, судебные приставы наложили арест на несколько объектов недвижимости владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Он осужден на 5 лет за гибель пяти человек, а также во время потопа пострадали 6 человек. Суд назначил выплатить их родственникам 15 млн рублей. В их пользу Сергей Щербаков уже перечислил 4 млн рублей.

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По информации пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, арест сейчас наложен на здание, арендуемое банным комплексом «Фараон» на ул. Чайковского, 8а, а также на объекты по адресу ул. Советской Армии, 19, которые арендует сеть супермаркетов.

Кроме этого, 11 ноября 2021 года в суде Индустриального района по делу мини-отеля «Карамель» вынесли приговор заместителю начальника службы эксплуатации ООО «Пермская сетевая компания» Сергею Агееву и бывшему главному инженеру управляющей компании «Профи-Дом» Вячеславу Хилькову.

Хилькова и Агеева обвиняли по статям «Нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

- Приговором суда Агееву и Хилькову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому, - сообщает СКР. - Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Напомним, ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», на улице Советской Армии, 21 случилось 20 января 2020 года. Первые сообщения поступили в оперативные службы в 1.45: в подвале прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в помещения гостиницы, она находится в цокольном этаже. Пять человек погибли, еще 6 пострадали.

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