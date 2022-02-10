Антон Немкин: «Каждый депутат должен регулярно проводить личные приемы граждан»

Фото: Сергей Королев.

Вопросы социальной поддержки жителей Прикамья стали главной темой во время приема депутата Государственной Думы Антона Немкина. Парламентарий провел онлайн-встречу в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Жители обращались к нему по поводу необходимости законодательных инициатив в сфере пенсионного законодательства, лесного хозяйства и экологии.

Один из пермяков, пришедших на прием, предложил внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». По его мнению, правом на получение двойной пенсии должны обладать, в том числе участники боевых действий в Афганистане. Так как сейчас такие инициативы в федеральном парламенте не рассматриваются, Антон Немкин решил направить депутатский запрос в комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов по перспективам подобного решения.

Также во время приема был поднят вопрос о правах и обязанностях опекунов несовершеннолетних. Одна из жительниц попросила помочь вернуть ей опекаемого ребенка. Женщина является тетей девочки и борется с матерью ребенка, лишенной родительских прав и бабушкой, которую настроили против опекуна.

- Дождемся вступивших в силу законных решений – это до конца февраля. Будем поддерживать связь, в следующий раз решим, как действовать дальше. Когда решение суда вступит в силу, мы постараемся объяснить бабушке, что по закону все решено и не надо дожидаться приезда приставов для изъятия девочки из семьи, поскольку в любом случае это нанесет ущерб ребенку, - подчеркнул Антон Немкин.

Депутат такие приемы на партийной площадке проводит раз в месяц.

- Я считаю этот формат наиболее эффективным, и думаю, что каждый депутат должен регулярно проводить личные приемы граждан, - заметил Антон Немкин.- Жители со всего Пермского края могут задать свой вопрос, даже не выезжая в Пермь, так как региональная приемная партии использует все современные средства коммуникации. А вопросы социальной тематики – в лидерах по обращениям. Сегодня фракция «Единой России» активно отстаивает социальную ориентированность бюджета страны, большую поддержку получают семьи с детьми, а также граждане категории «социально незащищенные. Уверен, что частные вопросы пермяков также можно решить. Главное – не подходить к проблемам формально.