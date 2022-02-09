Власти Перми показали, как будет выглядеть набережная в Закамске после реконструкции

Реконструкция набережной в Кировском районе начнется уже этой весной. Фото: ВКонтакте Алексея Дёмкина.

Семейная зона с детской площадкой, зоны для тихого отдыха со скамейками, спортивный участок с турниками и тренажерами, пляжная зона с душевыми, места для кафе и торговых точек, все это в обозримом будущем должно появиться на набережной Камы в Закамске. Глава Перми Алексей Демкин представил в социальных сетях эскизы проекта, который будет воплощаться в ближайшие два года.

Фото: ВКонтакте Алексея Дёмкина.

Вопрос реконструкции набережной в Кировском районе назрел давно. Это уникальное место пока остается неблагоустроенным, а местами и заброшенным. К концу 2023 года подрядчик - ООО «ТехДорГрупп» должен изменить закамскую набережную до неузнаваемости. Кроме зон отдыха появятся модульная баня и теплые душевые для любителей моржевания и закаливания. На набережной будет архитектурная подсветка. Ремонт начнется этой весной, а осенью запланированы работы по берегоукреплению.

- Особое внимание будет уделено озеленению – задача максимально сохранить все существующие здоровые деревья, а также высадить новые, благодаря этому на набережной будут созданы естественные зеленые массивы, - говорит Алексей Демкин.

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