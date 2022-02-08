Коронавирус в Перми, последние новости на 9 февраля 2022 года: суточная заболеваемость приближается к пяти тысячам случаев

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Так, за сутки в регионе выявили официально почти 5 тыс. заболевших – 4 804. Всего с начала пандемии вирус был обнаружен у 219 255 человек.

В тяжелом состоянии в краевых стационарах находятся 249 пациентов. 105 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались от инфекции за сутки 15 пациентов, всего - 7 896.

Фото: permkrai.ru

Как сообщили в краевом Минздве, закрывать или продлевать больничный, можно дистанционно.

Зараженные коронавирусом обнаружены во всех муниципалитетах Прикамья. Большинство зараженных – в Перми – 2 137. 287 в Чернушке. 253 заболевших в Пермском районе. В Соликамске заболели 187 человек. Далее идут Октябрьский район (186) и Кудымкар (145).