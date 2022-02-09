В ЖК «ProЖизнь», который реализуется по модернизированной серии панельного домостроения, завершаются работы на одном из домов

Всего в двух домах комплекса расположится 286 квартир, общая площадь которых составляет 12 000 кв.м. Готовность второго корпуса близка к 100%, на объекте ведутся завершающие работы.

Уже в полной мере можно визуально оценить отличие нового решения фасада от классической серии панельного домостроения. Новым решением для проекта также стали остекленные входные группы и вход в лифтовой холл без перепадов высот.

Это первый проект, реализованный по модернизированной «97 серии». Работа по нему была начата в 2021 году. Для внедрения обновленной серии в производство, технологами завода была разработано более 200 позиций номенклатуры ЖБИ, а также проведен ряд испытаний.

Классическая серия панельного домостроения приобретает новый облик, который гармонично вписывается в современный архитектурный ландшафт городских районов.

В портфеле застройщика заложен еще ряд проектов, которые будут реализованы по этой технологии.

Справка "КП"

Контур здания собирается из железобетонных панелей, толщиной 160 мм. После монтажа каркаса здания, на наружную сторону монтируется слой теплоизоляционного материала. Облицовка может быть выполнена по разным технологиям. На ЖК «Pro жизнь» применяется навесной фасад из фиброцементных плит. Объект сохраняет все лучшие характеристики панельного домостроения.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Ординский». Срок сдачи 4 Квартал 2022 года.