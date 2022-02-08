Кибердетектив для пермских школьников: депутат Госдумы Антон Немкин провел «Урок цифры»

Фото: Сергей Королев.

электронной почте смогут стать лазейкой для хакерской атаки. Об этом во время «Урока цифры», который проходит в России в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» рассказал старшеклассникам школ Лысьвы и Гремячинска депутат Государственной Думы, инициатор создания «Цифровой Долины Прикамья» Антон Немкин.

Депутат отметил, что важность кибербезопасности растет и с распространением облачных инфраструктур, когда данные хранятся не на телефоне или компьютере, а на удаленном сервере. С помощью интернета и специальных сервисов, доступ к ним могут иметь и другие пользователи.

- Когда файлы находятся у вас на компьютере, ими легче управлять и защитить их, но когда они в «облаке», риски возрастают, - объяснил ребятам Антон Немкин. - Тем временем все больше технологий и сервисов переходит в этот формат. Люди оставляют в интернете все больше персональных данных, которыми злоумышленники могут воспользоваться им во вред.

Для то, чтобы ребята лучше восприняли информацию, до проведения урока они смогли погрузиться в визуальный кибердетектив, сюжет которого строился вокруг исследования кибератаки, совершенной на банк. Причем, в основу легли реальные события, происходившие в разных странах мира. Помогал школьникам исследовать происшествие главный герой сюжета - кибердетектив Мидори Кума.

- Современные тренды в сфере цифровых технологий с одной стороны, создают перспективы и возможности, а с другой – несут новые угрозы безопасности,- отметил Антон Немкин. – И сегодня очень нужны специалисты, которые помогут защититься от этих угроз. В прошлом году порядка 40 процента компаний заявили о том, что хотят увеличить количество экспертов по кибербезопасности. Это связано с тем, что все больше рабочих процессов сегодня реализуется с помощью информационных технологий. Перспектива обучения и работы в этом направлении очень высока. Я советую серьезно подумать над тем, чтобы развиваться именно в этом направлении. В будущем спрос на таких специалистов будет только расти,

Напомним, ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Прикамье важно создавать условия для современного цифрового образования.

- Пермский край – регион, который нацелен на развитие современных технологий. В учебном процессе это можно наблюдать на примере системы ЭПОС во всех школах региона. Пермские роботы известны далеко за пределами страны, а стартапы и крупные компании региона успешно внедряют высокие технологии в различные сферы общества. Краевые власти способствуют развитию современных навыков, в первую очередь уделяя внимание образованию. Важно, чтобы ребята со школьной скамьи могли получать знания и навыки, востребованные в мире, - отметил Дмитрий Махонин.

Региональным организаторам открытого «Урока цифры» выступил пермский Сетевой ИT-университет. Трансляцию урока все желающие могут посмотреть онлайн по ссылке.