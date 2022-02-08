Пермские турфирмы начали продавать путевки в Крым и Сочи

Море ждет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дворе снег, а пермяки начинают задумываться об отпуске на море. Пермские турфирмы стали продавать туры в Крым и Сочи, а также за рубеж.

Российский юг ждет туристов

Pegas Touristik предлагает забронировать путевки в Крым с прямыми вылетами из Перми. Чартерные рейсы в Симферополь начнутся 2 мая. Самолеты авиакомпании Nordwind Airlines будут летать в Крым в мае два раза в неделю - по понедельникам и четвергам, а с июня по октябрь по четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и среду.

«Библио Глобус» начнет полеты в Симферополь с 29 мая, по четвергам и воскресеньям будут летать самолеты RED WINGS. Этот же оператор организует туры в Сочи с 1 июня, по средам и субботам.

Турфирмы предлагают путевки на юг на неделю с перелетом, проживанием и завтраками, начиная от 47 - 48 тысяч на двоих. Размещение, конечно, в достаточно скромных условиях, но неподалеку от моря.

В Сочи сейчас летают только самолеты авиакомпании «Победа». До конца марта, пока действует зимнее расписание, регулярные рейсы проходят ежедневно, кроме четверга. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 3599 рублей.

С 31 марта появятся и прямые регулярные рейсы из Перми до Анапы. Будут летать лайнеры «Аэрофлота», раз в неделю - по четвергам. Вылет из Перми в 14.05, из Анапы - в 7 утра. Время в пути - три часа. Хотя рейсы уже стоят в расписании пермского аэропорта, на сайте авиакомпании данных о продаже билетов еще нет.

А как на заграничных морях?

И все-таки весной и в начале лета на российском побережье Черного моря еще достаточно прохладно. Поэтому пермские туристы поглядывают в сторону заграничных курортов.

Сейчас из Перми есть регулярные рейсы в Стамбул. Авиакомпания «Победа» летает три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стамбул - конечно, не курортный город, но все-таки на море.

А чартерные полеты в традиционную Анталью начнутся в мае. «Библио Глобус» предлагает туры с прямым перелетом из Перми, начиная с 3 мая. Стоимость на неделю на одного человека начинается от 32 тысяч рублей - при размещении в трехзвездочном отеле.

Появились в продаже и путевки на Кипр. Прямые перелеты в Ларнаку стартуют 5 мая. 11 ночей на Кипре на одного человека стоят от 45 тысяч рублей.