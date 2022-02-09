Серебро для передовиков

Мастера основных производств Николай Дурнов, Никита Рогожин, Евгений Мельников стали победителями производственного конкурса на заводе и получили возможность принять участие в бригадирском приеме, который традиционно проводится в группе предприятии АО «Стройсервис» для чествования лучших передовиков.

9 бригадирский прием проходил в этом году в г. Салаир в Кузбассе. Каждый работник предприятия знает, что попасть на торжественный прием очень почетно и престижно. 57 лучших сотрудников предприятий АО «Стройсервис» получили крупные премии и 9 внедорожников Nissan. Трое работников «Губахинского кокса» - Николай Дурнов, Никита Рогожин, Евгений Мельников были награждены серебряными нагрудными знаками «Передовик производства» и крупными денежными премиями за безаварийную работу и высокие производственные показатели.

«Нас тепло встретили на Кузбасской земле коллеги-горняки. Показали производство, современную технику, познакомили с достопримечательностями Гурьевского района. Мы были впечатлены природой Сибири. Особые эмоции вызвали бригадирский прием, концерт Дениса Майданова и, конечно, крупные подарки. Очень радует, что руководство высоко ценит наш труд, благодарю всех за это», - делится Никита Рогожин, мастер коксового цеха «Губахинского кокса».

В руководстве «Губахинского кокса» подчеркивают, что заинтересованность каждого работника в улучшении результатов труда будет и в будущем поощряться, не только в виде наград и премий к профессиональным праздникам и торжественным событиям, но так же, на постоянной основе за достигнутые успехи в выполнении производственных планов. Высокие показатели в работе, достигнутые коллективом «Губахинского кокса» 2021 году позволили провести индексацию заработной платы всем сотрудникам предприятия на 10 % с 1 февраля 2022 года.

Коллективный договор пополнился новыми видами выплат и другими социальными гарантиями. Теперь работники предприятия смогут получить материальную помощь к свадьбе, воспользоваться дополнительными оплачиваемыми отпусками в связи с различными жизненными ситуациями.