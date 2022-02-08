«Все-таки он существует!» Актриса из Перми сфотографировалась с необычной скульптурой. Публикуем фото

Фото: инстаграм актрисы

- Кто-кто? Конь в пальто! Утро на Мосфильме. Доброе воскресное, - подписала свою фотографию в инстаграм актриса из Перми Катерина Шпица.

На фото молодая звезда кинематографа красуется на фоне памятника знаменитому герою русской поговорки - Коню в пальто. Подписчики Катерины оценили и саму фотографию со скульптурой, и не забыли сделать комплимент внешности актрисы.

Фото: инстаграм актрисы

«Ха-ха, все-таки он существует! Одна из тех шуток, которую я не могу перевести моим немецким друзьям, поскольку она непереводима», «Он существует! Теперь мы видели все». «Такое личико не гоже прятать» «Катерина вы очень красивы и маска вам совсем не идет».

О том, как и зачем была сделана эта скульптура, рассказали сами мастера.

- Получили очередной интересный заказ от Мосфильма. Для съемок фильма понадобилась скульптура «Конь в пальто», - говорят мастера. - Очень мне нравятся такие заказы, побольше бы таких. Скульптуру сделали по фотографии такой же скульптуры из пластика. Как оказалось, пластик не очень долговечен в использовании и начинает осыпаться и обламываться. Впрочем, если вы когда-то покупали пластиковые скульптуры для улицы, для украшения участка, становится понятно, что таких скульптур хватает от силы на год. Применили новую технологию изготовления, голову изготовили из сухого материала. Склеили из сухой доски и обработали на ЧПУ станке, а пальто сделали из цельного бревна. Затем склеили обе части на водостойкий клей и покрыли грунтом в несколько слоев со шлифовкой. Покрасили под металл, получилось полное сходство с бронзовой скульптурой. Заказчик доволен!

К слову, это не единственная скульптура с изображением героя известной поговорки, установленная в Москве. В столице есть еще порядка трех таких скульптур. Так же «Конь в пальто» установлен в Сочи, Волгодонске, Екатеринбурге, Чите, Челябинске, Копейске и Рубцовске.

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