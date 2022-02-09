В «БКС Мир инвестиций» рассказали, в какие ПИФы лучше инвестировать в начале года

В сложной геополитической обстановке можно обезопасить свои сбережения с помощью паевых фондов Фото: Shutterstock

Сегодня сложно предугадать, как в течение года изменится рынок инвестиций — на него влияют слишком много факторов. По прогнозам крупных мировых банков, в этом году ФРС повысит процентную ставку минимум четыре раза начиная с марта.

Инвесторы опасаются роста инфляции, кроме того, в мире сейчас сложная геополитическая обстановка, особенно для держателей рублевых активов. Как пишет «Лента.ру», в такие периоды ПИФы открывают для россиян особенно интересные возможности.

Статистика Investfunds гласит, что за 2021 год россияне вложили в ПИФы 393,9 млрд рублей. Это на 53% больше, чем в 2020 году и в три раза больше, чем в 2019-м. Результаты многих фондов оправдали ожидания пайщиков, причем «с запасом». В частности, пай ОПИФ «БКС Российские акции» за прошлый год подорожал почти на 30%. Это ощутимо выше бенчмарка — роста индекса Мосбиржи в 2021 году на 14,5% плюс дивидендной доходности рынка на уровне 6,5%.

Именно паевые фонды глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала оптимальной точкой входа на фондовый рынок для начинающего розничного инвестора.

«ПИФы все чаще выбирают те, кто только начинает путь как инвестор и пока не уверен, что готов самостоятельно сформировать для себя грамотно диверсифицированный портфель ценных бумаг и эффективно им управлять, регулярно посвящая этому свое время», — отмечает директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин.

По его словам, ценность грамотного управления активами особенно очевидна в периоды рыночной турбулентности. Профессиональное управление защищает ПИФы от резких взлетов и обвалов.

Большой плюс таких инвестиций — в их доступности, низком пороге входа и возможности регулярно довносить небольшие суммы, допустим, по 5-10 тыс. рублей ежемесячно. Стоимость пая может начинаться от нескольких сотен рублей, но даже с покупкой одного пая инвестор фактически приобретает долю в бизнесе или долговые обязательства сразу целого ряда перспективных компаний. Акции отдельных эмитентов сами по себе могут стоить тысячи рублей — естественно, такие бумаги менее доступны для инвесторов с небольшими капиталами. ПИФы восстанавливают справедливость в этом вопросе, предлагая богатый спектр активов, в которые могут инвестироваться средства.

Вкладывать можно как российские, так и зарубежные акции и облигации. Примечательно, что фонды, инвестирующие в зарубежные активы, также показали неплохой результат за прошедший год. По итогам 12 месяцев ОПИФ «БКС Перспектива» занял первое место в рейтинге российских фондов открытого типа объемом более 1 млрд рублей, инвестирующих в иностранные акции. Стоимость пая выросла за год более чем на 20%.

По условиям некоторых паевых фондов инвестор может получать доход в иностранной валюте. Диверсифицируя таким образом еще и валютные риски, можно добавлять в свой портфель паи долларовых фондов. В идеале доля валютных вложений в портфеле инвестора, получающего основной доход и несущего основные расходы в рублях, должна составлять не менее 30-40%.

«Купив доли четырех-пяти ПИФов, инвестор по сути получает готовый диверсифицированный портфель, через который может вкладываться одновременно в десятки, а то и сотни ценных бумаг. И для управления подобным портфелем не нужно обладать глубокими знаниями финансов и квалификацией», — рассказывает Михаил Кузин.

Вдобавок стало намного проще покупать различные финансовые продукты, не выходя из дома — через мобильные сервисы. Например, в приложении «БКС Мир инвестиций» пользователи могут не только приобрести паи фондов, но и подключиться к стратегиям доверительного управления.

Для частных инвесторов есть еще один приятный бонус — налоговые льготы и для открытых, и для биржевых ПИФов. Внутри фонда нет налога на прибыль, это позволяет управляющим реинвестировать «сэкономленные» на налогах средства. Другой важный момент: при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет — до 3 млн рублей ежегодно.

Какие фонды сейчас могут быть интересными для покупки? В «БКС Мир инвестиций» советуют присмотреться к облигационным фондам (например, к ПИФу «БКС Основа»). Российский регулятор продолжает повышать ключевую ставку, доходность ОФЗ уже близка к 10%. С высокой долей вероятности при нормализации инфляции и снижении ключевой ставки ЦБ (во второй половине 2022 года) паи облигационных фондов на горизонте двух лет могут показать прирост на уровне 12% годовых. При этом облигации — это очень консервативный инструмент, так что именно фонды облигаций часто становятся первой ступенью от депозита к инвестированию.

Также сейчас могут быть интересны фонды на американские технологичные компании, фундаментально они выглядят привлекательно. БКС за последний год запустил более 20 новых продуктов в области коллективных инвестиций. Среди них есть редкие для рынка фонды, позволяющие инвестировать в высокие технологии. Это и первый в России ПИФ на блокчейн «Цифровая галактика», и фонд «Инновации», в портфеле которого акции 100 самых передовых компаний, развивающих прорывные решения будущего.

«Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и российский рынок акций, который на текущих уровнях стоит кратно дешевле американского и европейского и предлагает инвесторам одну из лучших дивидендных доходностей в мире. Отмечу, что инвестору важно помнить о фундаментальном принципе инвестирования — чем дольше срок вложений, тем лучше результат можно получить. Портфель инвестора должен быть хорошо диверсифицирован и служить достижению его долгосрочных целей», — резюмирует Михаил Кузин из «БКС Мир инвестиций».