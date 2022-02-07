. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Февраль и дальше обещает быть вполне комфортным и теплым. Как и в предыдущие дни, столбик термометра будет подниматься выше, чем обычно. И время от времени сквозь дымку облаков будет выглядывать солнце. Сильных ветров и затяжных февральских метелей, какие не редкость под конец зимы, в прогнозе нет.

- До четверга на улице будет морозно, но не слишком, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - С юго-восточным ветром к нам будет поступать прохладный воздух. Днем во вторник, в среду и четверг будет от -5 до -10 градусов. Но в целом неделя ожидается на 4 - 5 градусов теплее климатической нормы. Уже в пятницу антициклон отступит, и столбик термометра поднимется днем до -3 градусов.

Непривычно теплая для февраля погода простоит все выходные. Правда, в конце недели ожидаются снегопады.

Что будет на следующей неделе? Синоптики напоминают, что погода в феврале обычно переменчива, чтобы загадывать так надолго. Но, по некоторым прогнозам, со следующего понедельника потепление может вновь смениться похолоданием, и тогда у нас вновь установится мороз с прояснениями на небе.