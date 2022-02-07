Коронавирус в Перми, последние новости на 8 февраля 2022 года: в Прикамье за сутки выявили 4 797 новых случаев COVID-19

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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 8 февраля 2022 года: в Пермском крае за сутки выявили 4 797 новых случаев COVID-19

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае подтвердили 4 797 новых случаев COVID-19. Из них 984 - дети до 17 лет. Запрошедший день в Прикамье провели 27 287 ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию.

Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии, таким образом, достигло 214 451.

Иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов в Пермском крае прошли 1 381 263 человека. 1 312 610 жителей региона завершили курс вакцинации.

В стационарах Прикамья, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 249 пациентов. Из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Пермском крае от коронавирусной инфекции скончались 7 881 человек.