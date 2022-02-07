В апреле Александр Крум может получить российское гражданство и тут же помчится в Пермь. Фото: Константин Вишниченко (газета «Костанайские новости»)

- Он только Оленькой своей и живет, звонит ей каждый день, я даже тариф специальный ему купила, - говорит Наталья Заколдяжная, дочь пенсионера из Казахстана Александра Крума.

Испытания длинною в два года

«Романтический мыльный сериал» двух влюбленных из разных государств длинною в 50 с лишним лет подходит к окончательному хэппи-энду. Осталось только дождаться оформления последних документов и препятствия для долгожданной встречи у двух любящих сердец уже не будет!

- Спасибо вам, журналисты «Комсомольской правды» из Перми и всем, кто принимал участие в этой истории, - благодарит дочь Александра Крума. – Сами, без вашей помощи, мы ничего бы не добились!

О влюбленных пенсионерах «КП» писала не раз. Они познакомились в далекой юности в Казахстане, но из-за переезда и недопонимания пожениться так не смогли. Встретились уже на пенсии после того, как оба овдовели. И их юная любовь вспыхнула с новой силой.

Не передать словами, через какие испытания пришлось пройти Александру Круму, чтобы встреча с возлюбленной пермячкой стала возможна.

Приехав в Пермь к Ольге в гости в 2019 году, «пылкий Ромео» вовремя не поставил отметку в паспорте, чем нарушил режим пребывания в России. За это суд выдворил его из страны на пять лет.

Зиму дедушка вынужден был замерзать в своем ветхом домишке в Казахстане, ведь путь в дочери в Челябинскую область тоже оказался закрыт. Потом он перенес коронавирус и попал в дом престарелых, где несколько месяцев ожидал решения суда, разрешившего ему въезд в Россию. Находить в себе силы жить пожилому пенсионеру помогали любовь и надежда встретиться с ненаглядной Оленькой вновь.

Ждет, когда сможет сесть в поезд и умчаться в Пермь

Год назад в Кассационном суде семье удалось добиться отмены решения о выдворении Александра Крума из России и осенью дочь привезла его к себе, в Челябинск. Затем они подали заявление на получение постоянного места жительства в России, но пограничная служба отказала, объяснив, что будет обжаловать решение Кассационного суда, ведь выдворили из России дедушку на законных основаниях.

- Сейчас наши документы наконец-то приняли и в конце апреля пообещали прислать результат, - говорит Наталья. – Еще папа получил временное удостоверение личности и сейчас оформляет себе пенсию. В пенсионном фонде сказали, что после того, как сделают запрос в Казахстан, пенсию ему назначат.

Пока «дедушка Крум» ждет возможности беспрепятственно передвигаться по России, он каждый день звонит любимой Оленьке.

- Это у него прямо ритуал: он зарядит свой телефон, скажет: «Пойду, узнаю, как у нее дела», уйдет в комнату и разговаривает, - улыбается Наталья. – Я не перестаю удивляться: мне 46, и ничего не надо, а ему 81 год в марте исполнится, а он не перестает любить! Это какие-то необычные люди старой закалки, сейчас таких не осталось. Он хоть пешком готов к своей Оленьке идти, я уговариваю его только документов дождаться!

Пока живет у дочки, Александр Крум не сидит, сложа руки, он хлопочет по хозяйству. Наталья с мужем живут в частном доме, хозяйство у семьи немалое: овцы, бычки, свиньи, куры…

- Муж у меня работает, а папа большинство домашних хлопот взял на себя: кормит-поит скотину, готовит, - говорит Наталья. – Здоровье у него более-менее, но, правда, ноги болят. К врачам из-за коронавируса мы пока так и не попали, но прививку он себе поставил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не отхожу от телевизора, переживаю за Казахстан». Пенсионер, которого суд разлучил с возлюбленной из Перми, сочувствует своим землякам

Александра Крума выдворили из России, но потом все же разрешили вернуться (Подробнее...)

«Не дают вид на жительство»: Многострадальный пенсионер из Казахстана так и не доехал до возлюбленной Оленьки из Перми

Из-за переживаний у дедушки отказывают ноги, и скачет давление (Подробнее...)