«Вы настоящие волшебники». Клиника семейной стоматологии «Аллада» поздравила коллег с Днем стоматолога

9 февраля отмечается Международный день стоматолога — праздник врачей, благодаря которым наша улыбка всегда будет красивой, а зубы здоровыми. В честь этого знаменательного события руководитель и врачи семейной стоматологической клиники «Аллада» поздравили коллег с профессиональным праздником.

Клиника семейной стоматологии «Аллада» работает в Перми с 2012 года. И скоро тоже будет отмечать праздник - десятилетний юбилей. За долгие годы работы врачи клиники сделали счастливыми десятки тысяч пермяков. В «Алладе» не только создают красивые и белоснежные улыбки, но делают то, что многим не под силу - лечат зубы, которые другие удаляют. Это, кстати, и является девизом клиники.

Передовые технологии, внимание к каждому пациенту, домашний уют, профессиональный рост и развитие - основные составляющие успеха клиники. Именно за это врачи ценят работу в «Алладе», а пермяки доверяют им свое здоровье.

Золотарева Юлия - врач стоматолог-терапевт - в профессии с 2017 года, в клинке «Аллада» - с 2021 года.

«В один день я поняла, что переросла клинику, в которой работаю, - вспоминает Юлия, - И мне нужно найти место, которое будет отвечать всем современным запросам, место, где я смогу развиваться как профессионал. Я знала, что предводителем среди клиник нашего города является «Аллада», поэтому выбор был сделан, несмотря на то, что мне поступали предложения из достаточно крупных стоматологий. Прошел уже почти год, как я здесь работаю, и я ни на секунду не пожалела о своем выборе. Здесь работают великолепные профессионалы, а оборудование, которым оснащена клиника, открывают поистине безграничные возможности».

Говоря о возможностях клиники, Юлия поделилась историей совсем юной пермячки, которой она провела уникальную операцию.

«Как-то в клинику привезли семилетнюю девочку, которая несколько часов назад выбила передний зуб, - вспоминает Юлия. - Я сказала родителям, что шанс сохранить родной зуб есть, но решение нужно принимать быстро, счет в буквальном смысле идет на минуты. Родители согласились. Я провела реимплантацию, зуб замечательно прижился и девочка чувствует себя превосходно. Этот пример того, что если есть хоть малейший шанс сохранить зуб, мы его используем».

Дарья Жирова стоматолог - ортопед, потомственный врач, в профессии с 2017 года в клинике «Аллада» - с 2021 года.

«Мой папа был зубным техником, - вспоминает. - Поэтому с первого класса родители вовлекали меня в профессию стоматолога. Но право выбора профессии родители оставили за мной и когда я закончила школу, мама спросила "Доченька, ты точно хочешь стать стоматологом, может, тебе нравится что-то еще?". Тогда я думала попробовать себя в психологии, но все таки выбрала профессию врача и ни сколько не желаю о своем выборе. Я закончила институт, поступила в ординатуру и параллельно работала в частной клинике.

А потом мне позвонила знакомая, которая на тот момент уже работала в «Алладе» и пригласила к ним в клинику. Здесь мне очень все понравилось и я решила остаться. В «Алладе» есть все и необходимые материалы для работы, нас постоянно отправляют на обучение, более опытные коллеги делятся с нами своими знаниями, руководство ни в чем нас не ограничивает и даже наоборот, поддерживает наши креативные идеи в разных вопросах. Клиника «Аллада» стала для меня не просто работой, а настоящим домом, местом, где я могу развиваться как профессионал и полностью отдавать себя профессии».

Ирина Ермакова - стоматолог-терапевт, в профессии с 2007 года, в клинке «Аллада» - с 2021 года.

«В 14 лет я пришла на прием к врачу-стоматологу, она была родственницей моего знакомого, и мы мило беседовали, - вспоминает Ирина. - Может, это прозвучит банально, но она так увлекательно рассказала о своей профессии, что мне захотелось стать именно стоматологом. И после окончания школы я поступила в Нижнетагильское медицинское училище на специализацию "стоматология ортопедическая".

После окончания училища работала ассистентом в Екатеринбурге, а в 2012 году приехала в Пермь и поступила в медицинскую академию, параллельно работая ассистентом врача-стоматолога. Когда поняла, что переросла свою клинику, решила найти новое место. Выбор пал на «Алладу», так как она оснащена современным оборудованием и материалами, здесь есть возможность постоянно обучаться и профессионально расти. За время работы коллеги стали мне настоящими друзьями, но самое ценное, это счастливые пациенты, которые благодарят нас за ослепительные улыбки и здоровые зубы».

*Имеются противопоказания, необходима консультация врача