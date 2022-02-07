Средняя дамба и безымянный проезд: в зону платной парковки в Перми войдут еще семь кварталов

Платная зона расширится Фото: архив "КП"

С 1 июля в Перми планируется расширить зону платной парковки. Автомобилистам придется платить по 20 рублей в час за стоянку машин на ряде улиц Ленинского и Свердловского районов. В зону войдут семь кварталов:

- улица Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина – то есть вся Средняя дамба;

– улица Орская между улицами Николая Островского и Рабоче-Крестьянской – ранее это был безымянный проезд напротив гипермаркета «Семья»;

– улица Тихая между улицами Николая Островского и Рабоче-Крестьянской;

– улица Клименко между улицами Пушкина и Екатерининской;

– улица Пушкина между улицами Клименко и Николая Островского;

– улица Луначарского между улицами Клименко и Николая Островского;

- улица Достоевского между улицами Николая Островского и Клименко.

- Введение платы на этих участках - это способ регулирования загруженности парковок, - рассказал «Комсомолке» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – После сдачи в эксплуатацию нескольких высотных жилых домов на этой территории, в дневное время там наблюдается дефицит парковочных мест. Если раньше там не было ажиотажного спроса, то сейчас невозможно припарковаться. Люди, которые приезжают по делам, не могут оставить автомобиль. С введением платы те, кто ранее парковался там на весь день, будут эти места освобождать, увеличится их оборачиваемость.

Напомним, с 10 января зона платной парковки в Перми уже была расширена, в нее добавили участки улиц Пионерская, Полины Осипенко и Белинского.