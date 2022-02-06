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Происшествия6 февраля 2022 16:00

Смерть в шахте: на руднике «Уралкалия» в Пермском крае произошел несчастный случай

Погиб опытный машинист, отработавший под землей более 20 лет
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: "Уралкалий"

Фото: "Уралкалий"

4 февраля в 13 часов 38 минут на четвертом калийном руднике «Уралкалия» произошел несчастный случай. Погиб опытный машинист горно-выемочных машин, бригадир, отработавший под землей более 20 лет. Его затянуло под горный комбайн.

- При выполнении работ по проходке выработки комбайном «Урал 20Р» получил смертельную травму машинист горно-выемочных машин, находившийся в этот момент в непосредственной близости от исполнительного органа работающего комбайна, - сообщили в ПАО «Уралкалий». - Компания выражает соболезнования семье погибшего сотрудника, ей будет оказана материальная помощь.

- Скорее всего, причина трагедии - личная неосторожность, - считают на предприятии. - Обычно машинисты работают на комбайне дистанционно. Ходят вокруг машины, следят, чтобы она шла в определенном направлении. При этом по правилам безопасности запрещается во время работы комбайна находиться в зоне призабойного пространства.

Дело было уже под конец рабочей смены, возможно, бригадир уже устал и нечаянно оказался в опасной зоне.

- Виктор был очень хорошим человеком, - говорят о погибшем его коллеги. – Спортом занимался, не пил, не курил.

Сейчас на предприятии создана комиссия для расследования причин несчастного случая.

ЧППроисшествия: ЧП