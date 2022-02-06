Готова ездить «зайцем», лишь бы вернули кондукторов: почему контролеры не смогут решить проблемы Пермского транспорта

В Москве контролеры ходят в специальной форме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я человек, в общем-то, вполне законопослушный. И проезд в общественном транспорте оплачиваю всегда. Езжу, правда, не очень часто, так как работаю недалеко от дома.

Но я бы с удовольствием сутки напролет каталась на всех автобусах «зайцем», если бы это хоть чуть-чуть помогло сподвигнуть городские власти на возвращение в транспорт кондукторов.

Напомню, на днях вице-мэр Эдуард Хайруллин заявил, что если бескондукторная система себя не оправдает, то от этого эксперимента могут отказаться. А оправдать она себя может только в одном случае – если все недополученные от оплаты проезда деньги поступят в бюджет в виде штрафов. Не зря же власти предлагают увеличить их в разы.

Конечно, наши прекраснодушные чиновники изначально предполагали, что народ бросится скупать проездные. Ведь стоимость проезда по ним в итоге выйдет значительно дешевле – если ездить часто. Но желающих кредитовать транспортную отрасль – а оплачивать загодя будущие поездки, это как раз давать кредит – среди горожан оказалось значительно меньше, чем любителей халявы.

«Ага!» - сказали (или подумали) власти, - «Вы не платите добровольно, тогда мы напустим на вас контролеров. И если размер штрафа будет сопоставим со стоимостью проездного, то вам же проще будет покупать проездной, чем общаться с контролерами».

И вот тут я подхожу к тому, что заставило меня написать этот текст. Контролеры. Нет, даже так: КОНТРОЛЕРЫ.

Лично я всю эту братию терпеть не могу с тех самых пор, когда один раз в студенческие годы вышла на остановке у рынка. Я успела отойти от автобуса на несколько метров, когда ко мне подошла весьма упитанная тетка и поинтересовалась моим билетом.

- А что же вы так издалека спрашиваете? - резонно ответила я.- Вдруг я его уже выбросила.

И только хотела полезть в карман за проездным, как тетка с воплем вцепилась в мою руку, вызвала вторую, и они практически на руках втащили меня в стоящий поблизости «пазик».

Там я достала свой проездной и потребовала извиниться за унижение. Угадайте с трех раз, они хотя бы признали, что были неправы?

С тех пор у меня стойкое ощущение, что в контролеры – как и в коллекторы – идут люди с выраженными садистскими наклонностями. В каких еще профессиях издевательство над людьми входит в должностные обязанности?

Это, конечно, исключительно мой личный субъектный взгляд. Но и по поводу эффективности их работы у меня большие сомнения.

Ведь в чем отличие контролеров и кондукторов? Обязанность кондукторов сделать так, чтобы пассажиры заплатили за проезд. Получил услугу – оплатил ее. Нормальные рыночные взаимоотношения. У контролеров все не так. Они живут за счет тех, кто не платит. И чем больше нарушителей, тем выгоднее проверяющим. При этом появление контролеров повышает уровень агрессии в салоне автобуса или трамвая. И это когда и так агрессивных людей – перебор.

Я уж молчу о том, что при отказе от кондукторов работы лишаются сотни людей. Экономии за счет сокращения их зарплаты не получилось – суммы, заплаченные пассажирами за проезд, уменьшились. А толку – ноль. Разве что для контролеров работа появилась.

В общем, если это поможет вернуть кондукторов - готова ездить зайцем.