Кто такой Валерий Сафонов, который стал и. о. руководителя СКР по Пермском краю

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю генерал-майор юстиции Валерий Сафонов.

В Пермском крае новый главный следователь. Президент Владимир Путин назначил на должность и. о. руководителя СУ СКР по Пермскому краю Валерия Сафонова. Он приступил к своим обязанностям 4 февраля.

Валерий Александрович родом из Волгограда. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя СУ СКР по Волгоградской области.

Известно, что в 1992 году он окончил Волгоградский государственный университет по специальности правоведение. Свою карьеру начал в прокуратуре, сначала был стажером, а затем следователем. Дослужился до заместителя прокурора Красноармейского района Волгограда.

Далее перешел в областную прокуратуру, где работал в управлении по надзору за расследованием преступлений. С 2015 года Валерий Сафронов назначен заместителем руководителя СУ СКР Волгоградской области.

За примерное исполнение служебного долга Сафонов неоднократно поощрялся государственными наградами.