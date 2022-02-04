Лекарство, которое разрешит первокласснице ходить в школу: девочке из Перми срочно нужна помощь

Каким будет детство Ксюши — дома, в четырех стенах, или как у других детей – в играх, учебе и общении, зависит от неравнодушных людей.

- Мама, почему я пью таблетки? А капельница мне зачем? - спрашивает у мамы семилетняя Ксюша Чирухина из Перми.

- Это витаминки, чтобы ты была здоровой, - отвечает мама Марина.

У девочки первичный иммунодефицит: болезнь, при которой отсутствует иммунитет и смертельно опасной может быть любая инфекция.

Лекарства Ксюша принимает ежедневно по расписанию. Раз в месяц нужна капельница, чтобы принимать иммуноглобулин. Препарат формирует у Ксюши иммунитет и защищает от инфекций и дополнительных осложнений.

Введение капельницы с иммуноглобулином длится несколько часов, и каждый раз девочка стойко выдерживает процедуру. Вместе с мамой Мариной она включает любимые мультики, а в награду за храбрость получает киндер.

И все это потому, что первоклассница Ксюша Чирухина очень хочет ходить в школу и общаться с друзьями, а без длинного списка процедур и препаратов — никак.

- Каким будет детство Ксюши - дома, в четырех стенах, или как у других детей - в играх, учебе и общении, зависит от терапии с иммуноглобулином, - рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют эту семью. - В конце прошлого года мама девочки как обычно пошла получать препарат, но ее ждал неприятный сюрприз - лекарства не оказалось. Вернее, было, но только аналоги, которые не подходят Ксюше по состоянию здоровья. Выяснилось, что уже несколько месяцев по всей стране иммуноглобулин «Привиджен», который нужен Ксюше, находится в дефектуре. Это значит, что лекарство невозможно получить за счет бюджета.

Но у Ксюши нет времени ждать - перерыв в терапии делает даже самых смелых девчонок беззащитными перед болезнью.

Поначалу семья пыталась справляться своими силами - с помощью знакомых нашла и оплатила упаковку препарата, а потом обратилась за помощью в «Дедморозим».

- Я написала в фонд, потому что понимала, что сами мы этого не осилим, - вздыхает Марина. - Чтобы обеспечить Ксюшу лекарством иммуноглобулин «Привиджен» на ближайший месяц, нужно 75 тысяч рублей.

Какой бы смелой ни была Ксюша, сейчас ей срочно нужна помощь. Помочь храброй первокласснице не расставаться со школой и одноклассниками можно здесь.