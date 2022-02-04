«Горсть макарон и три картошки»: Биатлонистка из Пермского края показала, чем ее кормят в карантинном отеле под Пекином

Валерия Васнецова пожаловалась на боль в желудке из-за питания в карантинном отеле. Фото: Instagram спортсменки.

Горсть макарон, три вареные картошки, заветренное ребро, кусок отварной утки и непонятного цвета подливка. Такое фото опубликовала на своей странице в Instagram биатлонистка Валерия Васнецова из Пермского края.

Вместо участия в Олимпиаде, она сидит сейчас в закрытом карантинном отеле в Пекине.

- К сожалению, мечта об Олимпийских играх осталась лишь мечтой, - переживает биатлонистка. - Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути. Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история.

А пока с положительными ПЦР-тестами Валерию Васнецову отправили на изоляцию. В специальном отеле в полном одиночестве она находится почти неделю.

- Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пятый день, - подписала свой последний пост спортсменка. – Я сильно похудела, у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты теста ничего не говорят. Я целыми днями только сплю, так как у меня нет сил даже вставать с кровати, потому что за день я съедаю три горсти макарон, остальное есть невозможно.

Напомним, 30 января из Союза биатлонистов России пришла нерадостная новость о вынужденной замене в составе женской сборной России по биатлону. Из-за двух положительных ПЦР-тестов на COVID-19 спортсменка из Прикамья была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель. В олимпийской сборной ее заменила Евгения Буртасова. 2 февраля она села на самолет и вылетела в Пекин.

А вот оставшаяся за бортом Валерия, не только не сможет принять участие в гонках, но и жалуется на непростые условия на карантине: «Я меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала».

После жалобы Васнецовой Союз биатлонистов России направил запросы в МОК и оргкомитет Олимпийским игр, чтобы ситуацию поправили.

Напомним, тренерский штаб включил пермскую биатлонистку в состав национальной сборной страны после того, как в январе Валерия стала серебряным призером Кубка мира в эстафетной гонке. Наибольшего успеха она добилась в составе молодежной сборной России – в разные годы побеждала на первенствах мира и Европы. Во взрослой сборной Васнецова дебютировала на этапе Кубка IBU в 2017 году. В нынешнем сезоне спортсменка показала неплохие стабильные результаты на этапах Кубка Мира и IBU. Как правило, ей доверяют самый сложный в психологическом плане первый этап, а это говорит о многом – Валерия отдает все силы и умение для общей победы.

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