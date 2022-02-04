В Перми сошедший с крыши снег похоронил автомобиль «Форд» вместе с водителем

Фото: страница в Instagram группы «59_chp».

Обильные снегопады и неспешность управляющих компаний уже приводят к ЧП.

Поздно вечером 32-летний водитель подъехал к своему дому. Но выйти он не смог – сверху на его «Форд» обрушилась лавина снега. На Илью посыпались осколки стекла, расплющенная крыша придавила его к сиденью. Еще бы немного, и его раздавило бы всмятку.

Илья пробовал изо всех сил толкать дверь, чтобы выбраться. Тщетно – ее искорежило.

Он позвонил по тревожному телефону и попросил спасти его. Затем перевел дух и решил попробовать вылезти через разбитое лобовое стекло. В конце концов, это ему удалось сделать. Болело плечо, рука была в крови.

К дому на улице Ольховская, 6 подоспели сотрудники службы спасения, бригада скорой помощи.

Спасателям удалось открыть искореженную дверь, чтобы вытащить из салона вещи потерпевшего.

Врачи внимательно осмотрели водителя, которого чуть не задавило снегом в собственной машине.

- Он получил ушиб левого плеча, порезал большой палец на правой руке, - рассказали спасатели. – Врачи «скорой» перевязали ему руку. Предлагали ему поехать в больницу обследоваться, но он отказался и пошел домой.

Фото исковерканной машины выложили на странице в Instagram паблика «59_chp».

- Не надо сейчас оставлять автомобили возле домов! – написали некоторые пользователи аккаунта.

Но ведь на своем «Форде» Илья просто подъехал к дому и даже не успел из него выйти, как все произошло.

Это, увы, не единственное ЧП, связанное со сходом снега с крыш, о котором сообщают прикамцы.

- Это просто кошмар какой-то! – написал на своей странице в соцсети житель Осы, сопроводив пост видео. - С многоквартирного дома на улице Ленина, 11 сошла лавина снега. Да такой толщины, что повыбивало стекла в окнах на первом этаже! Снегом засыпало весь двор, а ведь по нему ходят четверо наших детишек. Просто страшно становится.