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Общество3 февраля 2022 20:30

Коронавирус в Перми, последние новости на 4 февраля 2022 года: инфекцию выявили почти во всех муниципалитетах региона

Мы собрали для вас все последние новости о коронавирусе в Перми на 4 февраля 2022 года
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Прикамье продолжается рост заболеваемости COVID-19. За сутки в крае выявили еще 3 845 новых заболевших, а общее число заболевших достигло 196 788 человек.

Регион вышел в антилидеры России по заболеваемости ковидом. В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются 194 пациента. 78 подключены к аппаратам ИВЛ. На домашнем карантине 42 151 человек.

Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Всего с начала пандемии в Прикамье от ковида скончались 7 834 человека. 6 - за минувшие сутки.

Заражения выявили почти во всех муниципалитетах края. Не зараженным оказался лишь Красновишерск. Больше всего заражений в Перми – 1 685. Далее идут Пермский район – 310 заболеваний. 229 заболевших в Краснокамске.

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