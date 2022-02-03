С 3 по 5 февраля в Пермском крае пройдет сильный снегопад

Выходные в Прикамье будут теплыми и снежными. Фото: архив "КП"

В Пермском крае 3-5 февраля ожидаются затяжные снегопады. Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета опубликовали уточненный прогноз на ближайшие дни.

Синоптики рассказали, что осадки будут продолжаться с разной интенсивностью в течение 2,5 суток. По всей южной половине края, а также и по востоку снега выпадет 10-20 мм, на крайнем юге возможно до 22-24 мм, в это 30-60% месячной нормы февраля.

Больше всего снега окажется на юге края в районе Чайковского и Чернушки – до 12 мм осадков за сутки (из них 2 мм уже выпало ночью). В Перми ожидается умеренный снегопад (4-5 мм осадков за день). Температура воздуха по всей южной части края -1…-3 , а на севере и северо-западе -5…-7 .

В ночь на пятницу снегопады продолжится лишь по крайним южным районам. Похолодает в Перми и центральных районах края до -5…-7 , а на северо-западе до -12...-15 .

Но убирать далеко лопаты жителям Прикамья не стоит. Днем в пятницу нас ждет новая порция снега. Сначала в южных, а потом в центральных районах края. На юге края сильный снегопад ожидается днем, а в Перми - не такой мощный, но более затяжной, который продлится до середины дня субботы.

Таким образом сугробы в Перми вырастут еще на 10 мм и превысят отметку 60 см, при этом будет тепло, всего -5 .

Кстати, ранее мы узнали у синоптиков, какой будет погода в последний месяц зимы. Долгосрочный прогноз на февраль здесь.