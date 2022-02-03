Губернатор Дмитрий Махонин доложил правительству страны о борьбе с высокой заболеваемостью в Пермском крае

Дмитрий Махонин выступил с докладом об эпидситуации в Пермском крае.

В Пермском крае за последнюю неделю значительно выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Регион в лидерах по числу выявленных случаев. 2 февраля губернатор Дмитрий Махонин доложил об эпидемиологической ситуации в Пермском крае правительству России.

Глава региона отметил, что заболеваемость выросла в 2 раза, особенно среди детей. В Прикамье каждые сутки проводится около 18 000 тестов на ковид. Да, заболевших много, но смертность снизилась на 7,6% по сравнению с декабрем 2021 года. 2492 пациента сейчас лечатся в стационарах.

В данный момент серьезную нагрузку испытывают бригады «скорой» и неотложной помощи. В службе 122 задействовано 97 работников, 300 сотрудников МФЦ и волонтеров – в резерве. В 160 кол-центрах поликлиник работает 425 операторов. Организована работа в 89 ковидных центрах. В помощь врачам привлечены студенты Пермского государственного медуниверситета. Из регионального бюджета выделено дополнительно 343 млн рублей на закупку лекарств.

7,5 тыс. – резерв коечного фонда. В 1,5 раза увеличено количество единиц автотранспорта для работы мобильных бригад и доставки лекарственных препаратов.

- Основное решение по ограничительным мерам, в Перми и Березниках - ребята переходят на дистанционный формат обучения, - сказал Дмитрий Махонин. – На 30% на дистант отправлены государственные служащие. Крупные предприятия по возможности тоже переводят людей на удаленку. Это мы фиксируем по транспортному потоку, за последние дни он снизился на 15-18%. Действительно ситуация непростая, но она контролируется.

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