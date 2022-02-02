Преследуют, хамят и распускают руки: пермяки в ужасе от малолетних хулиганов

Психолог объясняет сложное подростковое поведение биологическими процессами и проблемами в семье. Фото: скриншот видео

Пермяки все чаще стали жаловаться на агрессивное поведение подростков. Причем дети не просто позволяют себе выругаться или нахамить старшим – они могут даже ударить, причинив серьезный вред здоровью.

Недавно в социальных сетях опубликовали запись с камеры видеонаблюдения в Индустриальном районе. Первые кадры выглядят довольно обыденно - двое подростков мирно гуляют с собакой возле магазина. Но вот мимо проходит женщина, один из малолетних хулиганов сперва толкает ее в спину, а, услышав в свой адрес замечание, срывает с женщины шапку. Потом бьет ее по лицу, и подростки убегают.

Другой случай произошел в Орджоникидзевском районе. Мать с дочерью возвращались домой из магазина, вдруг к ним подбежал мальчик, вклинился в их разговор и начал кричать.

- Сперва обматерил меня с ног до головы, а когда я сделала ему замечание, мне прямо в глаз прилетела глыба льда. От удара у меня отекло пол-лица и появился огромный синяк. Слава богу, глаз остался цел, - возмущалась пермячка.

Этим случаем заинтересовались полицейские. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по размещенной в социальных сетях информации проводят проверку.

Как защищаться от малолетних хулиганов?

В прокуратуре Перми рассказали, что хулиганские действия подростков не нужно оставлять безнаказанными, но и отвечать агрессией или физической расправой ни в коем случае нельзя. Реагировать на подобные ситуации следует в рамках закона.

- Не рекомендуется отвечать на хулиганство силой, поскольку обороняющийся может не рассчитать свои действия и допустить превышение пределов необходимой обороны, - объяснила помощник прокурора Перми Русалина Волокитина. - Необходимо помнить, что правонарушители в данном случае - несовершеннолетние. В подобной ситуации нужно кричать, звать на помощь, пытаться привлечь внимание свидетелей, по возможности фиксировать происходящее на видео, угрожать вызвать полицейских. Только так можно отвечать на хулиганские действия подростков. А после случившегося писать заявление в полицию.

Какое наказание грозит агрессивным подросткам?

В комиссии по делам несовершеннолетних корреспонденту «КП» рассказали, что, получив заявление, полицейские должны провести проверку и по ее результатам вынести соответствующее решение.

Если ребенок еще не достиг 14-летия (возраст, с которого наступает уголовная ответственность - Ред.), его родителям грозит штраф, также подростка могут поставить на учет в ПДН. Сведения о совершении ребенком административных правонарушений занесут в информационную базу МВД. В дальнейшем это ограничит ему выбор профессии. Если подростку уже исполнилось 14 лет, на него могут завести уголовное дело.

Но откуда в детях столько жестокости и ненависти к старшему поколению? И всегда ли так было? Многие пермяки с уверенностью говорят, что в их времена дети беспрекословно слушались родителей, у них даже не возникало мысли отстаивать свою точку зрения, не говоря уже об агрессии или физическом насилии в отношении взрослых. Сейчас же непослушание стало абсолютной нормой.

Откуда в детях столько агрессии и где кроется главная причина, из-за которой дети превращаются в настоящих монстров?

Психолог Инна Телегина объясняет сложное подростковое поведение и с биологическими процессами - перестройкой организма, половым созреванием, гормональным всплеском, и с проблемами в семье. Ведь именно семья является фундаментом личности ребенка.

- Именно родители воспитывают ребенка и передают ему свой социальный опыт, учат, как нужно относиться к другим людям, как проявлять свои интересы, чувства, как строить отношения с окружением в социуме. Семейная система закладывает правила и нормы поведения. Через семью у ребенка формируются моральные ценности жизни и мировоззренческий взгляд,- говорит психолог.

Подростку сложно взрослеть, если он испытывает чувство одиночество и тревоги, страх перед будущим и психологическую незащищенность, чувство отвержения внешним миром. Все это копится и в конечном счете выливается в агрессию. Поэтому основная функция в воспитании ребенка лежит на родителях. С ребенком всегда нужно разговаривать о его переживаниях, тревогах, проблемах и вместе находить решения. Ни в коем случае не нужно обманывать детей, даже в мелочах, ведь если обман вскроется, ребенок оценит это как предательство от самых дорогих и близких ему людей, и неизвестно, чем это аукнется в будущем.

Ребенка обязательно необходимо чем-нибудь занимать, вовлекать в какие-то процессы. В подростковом возрасте у человека много энергии и главная задача родителей - направить ее в конструктивное и созидательное русло: спорт, самовыражение, творчество, социальная активность....

- Несомненно, полностью перекладывать ответственность на формирование детского мировоззрения на родителей нельзя, - продолжает Инна Телегина. - Немаловажную роль в формировании поведения и поступков ребенка играют его сверстники и интернет. Поэтому нужна эффективная социальная профилактика, которая, в первую очередь, должна быть основана на хорошо выстроенной системе образовательного учреждения, социальной работы, психолого- педагогических и медицинских воздействий.

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