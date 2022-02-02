В Пермском крае на «ПЦБК» уже два года работает корпоративный call-центр по COVID-19

На "ПЦБК" корпоративный call-центр по COVID-19 открыли в самом начале пандемии.

В самом начале пандемии Группа предприятий «ПЦБК» открыла корпоративный call-центр по коронавирусу. Это было сделано для того, чтобы оказывать максимальную поддержку сотрудникам в виде тестирования, вызова врача и сопровождения во время болезни.

- Это позволяет минимизировать распространение вируса среди работников, а также снижает нагрузку на систему здравоохранения Прикамья, - отметили в компании. - За время работы «горячей линии» операторы отработали 12 тысяч заявок от сотрудников предприятия.

Достойно подражания

На последнем заседании регионального оперштаба по противодействию распространению коронавируса руководителям промпредприятий было рекомендовано организовать работу «горячей линии» для работников в целях их дистанционного консультирования по вопросам, связанным с COVID-19.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе обстоит остро. Расширена сеть амбулаторных консультативно-диагностических центров (АКДЦ) для оказания первичной медпомощи пациентам с признаками ОРВИ, усилена работа колл-центров.

- Работе колл-центров по ОРВИ и COVD-19 мы уделяем особое значение, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Благодаря им жители могут получить необходимую информацию о записи на вакцинацию, о времени работы и адресе ближайшего амбулаторного центра, о порядке выдачи льготных рецептов и бесплатных лекарств и другое. Несмотря на увеличение числа операторов, центры испытывают крайне высокую нагрузку. Здесь нам очень помогают волонтеры. Здорово, что инициативу проявляет все больше компаний Прикамья, которые организовывают «горячие линии» непосредственно на предприятиях. На них любой сотрудник сможет проконсультироваться по интересующим темам, связанным с борьбой с инфекцией. Такие начинания необходимо поддерживать.

Здесь заботятся о здоровье и безопасности персонала. Фото: Группа предприятий "ПЦБК".

Как работает корпоративный call-центр

Корпоративный call-центр по коронавирусу работает на «ПЦБК» с апреля 2020 года, сейчас его работа усилена. Сотрудники обеих производственных площадок – в микрорайонах Голованово и Велта – могут звонить операторам ежедневно с 8.00 до 22.00. Компания заключила договоры с тремя частными медицинскими центрами, в которых персонал предприятия может сдать ПЦР-тест, оформить больничный лист, получить дистанционную консультацию терапевта, а при необходимости врач выезжает и на дом. Такая четко выстроенная маршрутизация позволяет оперативно оказывать медпомощь работникам и удается сдерживать распространение инфекции.

Также выстроено взаимодействие с поликлиникой №4 Горбольницы №6 в Голованово, где находится основная производственная площадка «ПЦБК». Врачи медпункта на начальном этапе ОРВИ дают консультации сотрудникам и назначают лечение. Терапевты выезжают на тестирование к работникам предприятия, проживающим в Перми, Добрянке, Кунгуре, селах Пермского района. В медпунктах на территории предприятия всегда имеется запас ПЦР-тестов для тестирования сотрудников, которые почувствовали недомогание во время трудовой смены, вернулись из командировок или отпусков. В целом за два года ПЦР-тестирование проведено более 12 тысяч раз. По статистике пиковыми месяцами по росту заболеваемости на предприятии стали октябрь 2020 (141 чел.) и август 2021-го (134 чел.). Ношение масок, соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров и санитарная обработка служебного транспорта по окончании каждого рейса – стали уже привычными действиями для всего персонала.

Ключевые ценности

- Безопасность и здоровье сотрудников для нас являются ключевой ценностью, - говорит генеральный директор ГП «ПЦБК» Юрий Марков. - Сейчас в непростой эпидситуации 50 процентов административного персонала выведено на «удаленку». Работа call-центра позволяет нам вовремя реагировать на вспышки корнавируса, купировать их. Таким образом, 80 процентов производственного персонала удается сохранять на рабочих местах и обеспечивать беспрерывную работу машин и оборудования. Продолжаем вакцинацию сотрудников, 80% ее уже прошли. Мы понимаем, что главная победа над пандемией – это иммунизация.

Предприятие также, заботясь о сотрудниках, организует ежегодно медосмотры. Несмотря на непростой период пандемии, они проходят и в этом году. Работникам предоставлена возможность получить консультации врачей узкой специализации – невролога, ЛОРа, хирурга, дерматолога и других, сдать анализы, пройти ЭКГ и УЗИ-диагностику.

Помощь медучреждениям

Во время эпидемии «ПЦБК» помогает и медицинским учреждениям Прикамья. Компания взяла шефство над ГБУЗ Пермского края «Городская больница №6» с марта 2020 года. Помощь организована в рамках всероссийских акций #СпасибоВрачам и #МыВместе. Медперсоналу «ковидных» отделений предприятие ежедневно доставляет горячее питание, а с октября 2020 года предоставило и автотранспорт для выезда к пациентам врачей службы неотложной медпомощи. Каждый день выделяется четыре автомашины. С конца января 2022 года руководство Горбольницы №6 обратилось к «ПЦБК» с просьбой продлить время работы водителей. Теперь мобильные бригады работают не по 8, а по 12 часов в день. Так медпомощь оперативно будет оказана большему числу пациентов.

"ПЦБК" - пример социально ответственного ведения бизнеса.

Наша справка

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в целлюлозно-бумажной отрасли вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции.

На сегодняшний день ГП ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. По итогам 2021 года объем уплаченных налогов составил около 3,5 млрд рублей, а объем выручки возрос до 19,6 млрд рублей. В текущем году планируемая выручка – 22,7 млрд рублей. Численность сотрудников на «ПЦБК» – 2,6 тыс. человек.