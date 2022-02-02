Пермские школы закроют на карантин

Школьникам опять уроки дома делать придется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 3 по 9 февраля пермские школы, колледжи и техникумы будут закрыты на карантин. Это требование Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев подписал предписание о приостановке учебного процесса и рекомендовал перейти на дистанционное обучение.

- Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Перми превышен на 103,7 процентов, - сообщили в Роспотребнадзоре. - Среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет темп прироста составляет 72,8 процентов, порог превышен на 83,9 процентов.

Напомним, в минувшую пятницу на заседании оперштаба уже шла речь о возможности перевода школ на дистант. Тогда министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что система образования региона готова к полному переходу школьников на дистанционное обучение.

Сейчас Раиса Кассина призвала педагогов, родителей и учащихся переходить на дистанционные образовательные ресурсы.

- ЭПОС.Школа - максимально удобная и безопасная платформа для обмена домашними заданиями и учебными материалами. А в библиотеке ЭПОС собраны все рекомендуемые нами образовательные платформы с инструкцией по использованию, – рассказала Раиса Кассина. – Также ученикам предоставлен бесплатный доступ к новым цифровым образовательным платформам, таким как «Интеллектуальная школа», «Make Test» и «Мобильное электронное образование (МЭО)».

Итоговое собеседование для девятиклассников, которое запланировано на 9 февраля, переносить не будут. Оно состоится в школах в очном формате при соблюдении всех правил эпидбезопасности.

- Если здоровый девятиклассник находится на карантине из-за контакта с лицом, заболевшим коронавирусной инфекцией, он допускается до прохождения собеседования в дистанционном формате, - уточнили в Минобре.