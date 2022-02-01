Коронавирус в Перми, последние новости на 2 февраля 2022 года: в регионе за сутки заболел 701 ребенок

Фото: Светлана Маковеева

Пермский край продолжает бить антирекорды заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в регионе выявлено еще 3 303 заражения. 701 из них – дети. Общее число подтвержденных случаев достигло 189 189.

Здесь мы собрали главные советы на случай, если вам все же довелось заболеть в новую волну коронавируса.

В краевых стационарах в тяжелом состоянии остаются на лечении 172 пациента. 64 подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в регионе от последствий ковида скончались 7 816 человек. 6 – за последние сутки.

Сегодня в Перми закрылся один из пунктов вакцинации. Осталось еще два. Их адреса мы опубликовали здесь.

Фото: permkrai.ru

Всего за сутки инфекцию выявили в 43 муниципалитетах края. Больше всего заражений – в Перми, Краснокамске и Чернушке.