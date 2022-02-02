За 2021 год в ЖК «Белые росы» и «Медовый» от СПК заселено около 1000 квартир

За 2021 год в проектах комплексной застройки «СтройПанельКомплект» заселено 7 жилых домов. Около тысячи семей отметили новоселье! Для большинства домов это событие состоялось со значительным опережением сроков.

Так, заселение, которое собственники квартир в ЖК «Белые росы» планировали на весну и лето 2022 года состоялось перед новогодними праздниками. Новый год множество семей встретили в новой квартире. Также в ЖК «Медовый», который пополнился в прошедшем году на 600 семей-новоселов, раньше срока был сдан и заселен целый квартал. Объем введенного жилья составил около 47 000 кв.м.

Команда «СтройПанельКомплект» сохраняет активный темп работы на всех объектах. В реализации у застройщика пять жилых комплексов.

Продолжается развитие проектов комплексной застройки. Ряд объектов имеет высокую степень готовности. В ЖК «МотовилихинSKY» возводится три дома, в ЖК «Белые росы» ведется строительство второго этапа по ул. Весенняя, 38, в ЖК «Медовый» возводится пятый квартал.

Районы продолжают развиваться, а СПК радовать покупателей оперативной работой и сдачей объектов с опережением сроков!

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214.