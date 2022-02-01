Четверо детей в Пермском крае отравились парами хлора в бассейне

В банном комплексе «Нептун» в Лысьве были выявлены и другие нарушения санитарного законодательства. Фото: страница ВКонтакте Сауна Баня Гостиница "Нептун" г. Лысьва.

Четверо детей из Лысьвы попали в больницу после посещения банного комплекса «Нептун». Врачи поставили им диагноз «острое отравление хлорсодержащим веществом средней степени тяжести». После купания у всех начал болеть живот, появился сухой кашель и тошнота.

Дети в возрасте от 11 до 13 лет вместе с родителями отдыхали в банном комплексе 15 января и после купания в бассейне почти сразу почувствовали себя неважно. Одному из них «скорую» вызвали ночью. Медики осмотрели ребенка и госпитализировали в педиатрическое отделение, а к утру там оказались и остальные пострадавшие.

Папа одного из отравившихся школьников написал жалобу в Роспотребнадзор. После санитарно-эпидемиологического расследования в банном комплексе были выявлены и другие нарушения санитарного законодательства.

На индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги в бассейне сауны «Нептун» в городе Лысьва, был составлен протокол об административном правонарушении. А накануне суд запретил ему ведение деятельности на три месяца.

- А 31 января Лысьвенский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным в «Нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений» и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности помещения бассейна сауны комплекса «Нептун» на 90 суток, - сообщили в пресс-службе Лысьвенского городского суда.