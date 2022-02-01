В Перми открыли больше ковид-центров для пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекцией

Огромные очереди образовались не только в Перми. Эта фотография сделана возле поликлиники в Краснокамске. Фото: vikiperm.com

В Перми первый день работы амбулаторных консультативно-диагностических центров (АКДЦ) стал настоящим испытанием для врачей и пациентов. Из-за большого числа заболевших ОРВИ и коронавирусом у входов в центры образовались огромные очереди. Пермяки с температурой часами не могли попасть к врачу. Социальные сети заполнили фото и видео, на которых жители показывали и рассказывали, что происходит в ковид-центрах.

«С утра очереди на улице, а люди еще подходят. Говорят, что очередь тянется до третьего этажа», «Простояла в очереди 3 часа, так и не дождалась даже первичного приема, сначала люди мерзнут на улице, а потом друг у друга на головах в помещении стоят», «Экспресс тест делают быстро, но очереди к врачу - это ужас», - оставляли возмущенные комментарии.

Минздрав региона отреагировал на сложившую ситуацию и принял решение расширить сеть центров, чтобы избежать часовых очередей, особенно утром, и сократить ожидание приема.

- Амбулаторно-поликлиническое звено сейчас испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы еще не встречались, - объяснили в Минздраве. - В настоящее время большая часть медицинского персонала занимается вызовами к пациентам с подтвержденным COVID-19 и гражданам из групп риска, проходящим лечение амбулаторно.

Эта очередь из заболевших в ГКП № 2 тянется на второй этаж. Фото: Instagram chp_59.

Работа центров для амбулаторного лечения пациентов теперь изменится:

– с 1 февраля, пациентов с ОРВИ в легкой форме будут принимать по месту жительства во всех поликлиниках Перми (филиалах АКДЦ), за исключением 5 филиалов по адресам:

ул. Панфилова, 20 (Кировский р-н);

ул. Грачева, 12Е (Мотовилихинский р-н);

ул. Запорожская, 5/7 и ул. Никулина, 10 (Свердловский р-н);

ул. Монастырская, 159 (Дзержинский р-н).

Напомним, что в АКДЦ принимают пациентов с признаками ОРВИ, без подтвержденного COVID-19 и с течением болезни в легкой форме (при более тяжелых симптомах нужно вызвать «неотложку» или «скорую помощь»

Для получения первичной медицинской помощи нужно обращаться в поликлинику по месту жительства или в АКДЦ своего района (в медучреждение, в котором вы наблюдаетесь). В случае, если ваша поликлиника сейчас не работает в составе АКДЦ, нужно прийти на прием в любую другую в своем районе Перми.

За прошедшие сутки в Пермском крае выявили 3 190 новых случаев коронавируса. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

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