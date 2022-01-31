Коронавирус в Перми, последние новости на 1 февраля 2022 года: число заболевших растет в геометрической прогрессии

Ограничительные меры в регионе продлили до 28 февраля. Фото: Shutterstock

С каждым днем число заболевших коронавирусом в Пермском крае растет в геометрической прогрессии. Только за прошедшие сутки опасной инфекцией заболели 3 190 человек в 39 муниципалитетах Прикамья.

Больше всего заболевших традиционно зарегистрировали в Перми – 1546. На втором месте – Краснокамск, где COVID-19 подтвердили у 382 человек. На третьем месте – Березники, где зафиксировано 310 случаев заболевания.

На утро 1 февраля в стационарах Пермского края, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 169 пациента. Из них 69 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 7 810 человек. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 185 886.

Фото: оперштаб

Напомним, накануне состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.

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