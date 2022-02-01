«Зима, ты точно не весна?» Синоптики рассказали о причудах погоды в Пермском крае в феврале

В феврале нас ждут два арктических вторжения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов составил долгосрочный прогноз на февраль 2022 года. Глядя на него, невольно возникает вопрос: «Зима, ты точно не весна?» По предварительным данным, последний месяц зимы встретит нас аномальным теплом, а проводит – настоящим уральским морозом. Также февраль прогнозируется многоснежным, особенно на юге края, где уже за первую неделю может выпасть почти вся месячная норма осадков.

- Первая пятидневка февраля будет очень теплой, - говорит Андрей Шихов. - Температура воздуха окажется на 9-10 градусов выше климатической нормы (0...-4 градуса). – Но уже в воскресенье вероятно первое серьезное похолодание. На севере Пермского края температура понизится до - 20 градусов, в Перми будет -10…-15. Однако морозы задержатся всего на пару дней, и вторая неделя февраля вновь окажется теплее средних значений с дневной температурой -5…-7 градусов.

По предварительным прогнозам, во второй половине месяца ожидается еще одно арктическое вторжение, но уже более мощное и продолжительное, чем в конце первой недели. По словам Андрея Шихова, пока рано говорить о конкретных значениях, предварительно, температура воздуха будет на три градуса ниже климатической нормы и, возможно, нас ждет самый холодный день за всю зиму.

- Самая низкая температура этой зимы в Перми - 27,9 градусов, - говорит Андрей Шихов. – Вполне возможно, что в середине февраля мы можем увидеть более низкие температурные показатели.

Андрей Шихов отмечает, что аномально теплое начало февраля, которое традиционно считается одним из самых холодных периодов зимы, последние три года удивляет нас высокими температурными значениями. Однако, по словам специалиста, прямой связи с глобальным потеплением здесь нет

- Это набор случайностей, который говорит лишь о том, что в какой-нибудь из последующих годов этот период будет очень холодным, - рассуждает Андрей Шихов. - Накопленная положительная аномалия в конечном счете выльется в отрицательные значения. Единственное - сложно спрогнозировать, сколько перед этим должно пройти теплых периодов. Один из ярких примеров - аномально теплая третья декада февраля, которая наблюдалась несколько раз за последние годы (2015-2017 и 2020 гг.), но в 2021 г оду этот же период оказался экстремально морозным. Однако за это время мы уже настолько привыкли к теплому концу февраля, что стали воспринимать этот период, чуть ли ни как весенний месяц. Еще один яркий пример погодных аномалий - практически июльская жара в мае, которая происходит уже третий год подряд - 2019, 2020, 2021. Но это не говорит о каком-то глобальном изменении климата. Безусловно, положительные аномалии преобладают над отрицательными, но частота таких температурных причуд говорит только о том, что вскоре в этот же период погода резко изменится.

Почему на сегодняшний день нельзя составлять долгосрочные прогнозы со стопроцентной вероятностью их исполнения?

- На сегодняшний день долгосрочные прогнозы на месяц не оправдываются в 25-30% случаев, то есть за год бывает 3-4 неудачных прогноза, - объясняет Андрей Шихов. - Зачастую основная сложность составления таких прогнозов в том, что очень непросто уловить аномалии, которые могут произойти во второй половине месяца. Однако с годами долгосрочные прогнозы становятся все точнее, причем практика показывает, что долгосрочные прогнозы на зиму более верны, нежели летние, потому что зимой атмосферные процессы более предсказуемы.

Андрей Шихов замечает, что долгосрочный прогноз на январь 2022 года очень неплохо оправдался – месяц как ожидался умеренно-морозным с некоторым дефицитом осадков, таким в итоге и оказался. Кроме того, очень успешный долгосрочный прогноз был составлен на февраль 2021 года - масштабная волна холода в третьей декаде месяца была успешно спрогнозирована за 20 дней до события.

- В любом случае со временем процент исполнения долгосрочных прогнозов будет только повышаться. Мало вероятно, что в ближайшее время мы сможем делать 100% долгосрочные прогнозы, но увеличить процент их исполнения с 70 - 75 до 80-90%, думаю, в будущем станет возможно, - заключил специалист.

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