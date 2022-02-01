Сбежавшего 18-летнего жителя Екатеринбурга нашли в Перми

Данил не выходил на связь с 21 января. Фото: Лиза Алерт

Сбежавший 18-летний житель Екатеринбурга найден живым. Об этом корреспонденту «КП- Пермь» сообщили в Камышловском межмуниципальном отделе полиции.

Напомним, 18-летний екатеринбурженец Данил пропал 21 января. Как сообщали наши коллеги из "КП - Екатеринбург", после исчезновения полицейские нашли водителя такси, который довозил Данила с девушкой из города Камышлова до Екатеринбурга, позже правоохранители установили еще одного таксиста, который отвез молодую пару из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово. По информации силовиков, пара собиралась лететь в Пермь.

И действительно, Данила нашли живым в Перми. Но как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, молодой человек был без девушки. Вчера, 31 января, парня доставили в отдел полиции и вскоре отпустили домой.

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