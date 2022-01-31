«Доктора держатся из последних сил»: Врач пермской поликлиники честно рассказала о ситуации с пятой волной COVID-19

Эта очередь из заболевших в ГКП № 2 тянется на второй этаж. Фото: Instagram chp_59.

- Волна ковида очень мощная, пациентов стало в десятки раз больше: 10 января, когда мы вышли на работу, у нас было 200 пациентов с COVID-19, 17 января – 600, 20-го – 1000, а 27-го – уже 1800, - говорит эпидемиолог ГКП № 2 на улице Братьев Игнатовых Ксения Матора.

Диплом, два выходных и на работу

А в понедельник, 31 января, в соцсетях начали появляться фото из этой поликлиники, где на кадрах - многочасовые очереди в амбулаторный ковид-центр, куда стоят люди с температурой, чтобы пройти экспресс-тест, взять бесплатное лекарство и получить больничный. И такая ситуация сейчас во всех городских ковид-центрах. Что там происходит? Почему такие большие очереди? И какие самые главные проблемы у медиков сейчас?

Работать в поликлинике Ксения Матора начала в 2020 году через два дня после получения диплома медакадемии. И практически сразу начинающему врачу пришлось засучить рукава и окунуться в работу с COVID-19.

Эпидемиолог Ксения Матора пришла работать с ковидом через два дня после получения диплома. Фото: личный архив.

- Раньше рабочий день у нас был нормированным, сейчас приходится не только уходить в девять-десять вечера, но и приезжать на работу в выходные, - говорит врач. - Мы допоздна на телефоне, решаем текущие вопросы о ведении ковидных и контактных пациентов. Амбулаторный центр, конечно, снял часть нагрузки с выездных бригад. Поначалу, признаюсь, мы очень боялись, что за два года ковида пациенты стали очень избалованы: они знают, что к ним приедут, их посмотрят и больничный откроют, поэтому думали, что вызова будут только на дом, в поликлинику никто не придет. Но оказалось наоборот.

Уже в первый день работы центра пациентов было столько, что пришлось даже экстренно снимать докторов с приема, чтобы посадить их на работу с заболевшими.

Если раньше коронавирусом занимались только терапевты, то сейчас к работе с ковид-пациентами привлекли и узких специалистов поликлиники: хирургов, травматологов и даже акушеров-гинекологов. Специалисты не отказываются. Стимулирует, конечно, и финансовая составляющая, но больше мысль о том, что если ты откажешься, вся нагрузка ляжет на твоих же коллег.

Висящий ПроМед и проверки страховых компаний

- Наши бедные доктора держатся из последних сил: они ходят по вызовам до 12 часов ночи, а потом всю информацию еще заносят в электронную медицинскую карту пациента, - говорит врач. – И наша главная проблема в том, что система ПроМед, куда заносятся сведения о пациентах, постоянно виснет. А мы сжаты в сроках, у нас на все есть 24 часа. Еще одна беда – это проверки страховых компаний. Они нужны, согласна, но в такую волну проходить по две-три проверки в день – это просто нереально. Причем, карты для проверки приходится делать в нерабочее время. Мы со всем готовы мириться, с этим – пока нет.

Еще одна главная проблема, из-за которой в ковид-центрах образуются многочасовые очереди: это то, что несмотря на вакцинацию, болеть начали и сами врачи.

- В субботу у четырех сотрудников пришел положительный ПЦР-тест, в воскресенье – еще у двух, сегодня еще три человека сдали, в том числе и я сама, - говорит эпидемиолог. – И если в пятницу на приеме в первую и во вторую смену у нас работали по семь врачей и три медсестры, то сегодня – по шесть врачей и три медсестры, а пациентов стало в разы больше!

Пик волны ожидается только в конце февраля

Причем, доктор отмечает, что если в первую волну пациенты были опасающимися, то сейчас стали очень агрессивными и постоянно пишут жалобы.

- Они злятся на то, что мы не можем к ним быстро доехать, что не готов результат мазка, что пациента не так посмотрели, что врач бахилы не сняла, что возле поликлиники снег не почищен, что в холле антисептик закончился, в общем, не хватает жалоб только на отсутствие горячей воды! – с болью в голосе говорит Ксения Евгеньевна. - И весь этот негатив льется на наших врачей, им приходится все это выслушивать. Некоторые научились абстрагироваться, а некоторые через себя все это пропускают.

И выездным бригадам не легче: во-первых, это физически тяжело: душные закрытые костюмы, в которых невозможно дышать, пятиэтажки без лифтов... Во-вторых, много времени занимают передвижения от пациента к пациенту.

- Возьмите хотя бы новые дома со шлагбаумами, куда докторов просто не пускают, - объясняет врач. - Плюс пациенты с ковидом, до которых добрался доктор, начинают жаловаться, что не могут попасть на плановый прием. И если раньше у нас была возможность провести ротацию кадров: кто-то поездил по ковиду, потом сидит приемах, сейчас этой возможности нет, потому что врачи каждый день выбывают из строя.

В кабинете, где врачи готовятся к работе: надевают СИЗы и заполняют карты, всегда только и разговоров, что о проблемных пациентах. Большинство непростых ситуаций, с которыми сталкиваются медики, они не перестают обсуждать даже вне рабочее время.

- Иногда откровенно страшно бывает за коллег, - говорит Ксения Евгеньевна. - Однажды наша молодая доктор-гериатр пришла на вызов к мужчине, который начал ей угрожать убийством. Есть неадекватные пациенты, кто полностью отрицает наличие ковида: у них все симптомы коронавируса и КТ-клиника, а они называют фамилии псевдоученых и говорят: «Ковида нет, вы телевизор что ли не смотрите? Какой еще коронавирус? Вы специально деньги отмываете».

Но бывает и приятное, когда пациенты старшего возраста пишут благодарности и говорят, что их хорошо посмотрели и выслушали. Одинокие люди нередко полжизни своей рассказать могут, им важно чтобы услышали, так как им совсем не с кем поговорить.

- Мы просим жителей Пермского края отнестись с пониманием к ситуации, - прокомментировали в Минздраве. - В регионе идет серьезный рост заболеваемости. Амбулаторно-поликлиническое звено сейчас испытывает колоссальную нагрузку, с которой ранее мы еще не встречались. При этом, бОльшая часть медицинского персонала занимается вызовами к пациентам с подтвержденным ковидом и проходящим лечение амбулаторно. У людей, перенесших эту инфекцию даже в среднетяжелой форме, могут возникнуть серьезные осложнения, особенно – у хронических больных, и им нужно уделять особое внимание.

Специалисты высчитали, что пик пятой волны коронавируса придется на конец февраля.

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